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疫情破壞生活 育兒多花80分鐘 獨居者日睡20小時

記者胡玉立／綜合報導
疫情對有兒童家庭生活造成的破壞特別大。(Getty Images)
疫情對有兒童家庭生活造成的破壞特別大。(Getty Images)

去年疫情大流行，改變了每個人的生活。在聯邦勞工部督導的一項調查中，去年追踪上萬人如何使用每天的時間，從其中數據分析人們日常生活如何因疫情崩裂、被迫適應以及對不同群體的改變；結果顯示，許多人在疫情期間更孤獨，也更少外出與人接觸互動，讓2020年變成異常孤獨的一年。

勞工部去年3月中旬因新冠疫情爆發，曾暫停收集相關數據，到5月中旬恢復；這表示今年數據並未涵蓋去年最嚴重那段封鎖和停業時期。

調查結果指出，去年人們在清醒時與家人以外的人共處的時間，比2019年同期平均減少一個半小時；這個狀況在獨居者身上特別明顯，統計顯示，獨居的人疫情期間平均每天長達20小時在睡覺或獨處，其中以老年人最多。

不過，年輕一代、尤其是15歲至19歲之間的青少年，見證了社交生活最大轉變；疫情期間每天約有六小時是在獨處狀態，2019年同期則為四個半小時。

隨著外出時間減少，國人常盯著螢幕看，利用Zoom線上歡聚、看Netflix影片或在社群媒體閑逛；年輕一代是去年唯一把更多時間花在打理個人容貌上的群體，也是唯一花更少時間運動的群體。

疫情對有兒童家庭生活造成的破壞特別大；時間使用調查數據呈現去年托兒服務如何主導家長的人生。隨著全國大部分地區學校停課，家長花更多時間協助孩子做作業或在家上學，花更少時間接送孩子等等。總體來看，父母每天直接照顧兒童時間只多花幾分鐘，最沈重負擔是照顧上小學的孩子。

最大的改變其實是父母照顧小孩同時還得兼顧其他任務，這類被勞工部統計稱為「二級托兒服務」時間大增。小學適齡兒童家長去年每天花在二級托兒時間為六小時，比2019年多出1小時20分鐘。

女性首當其衝，每天花七小時二級托兒，相對男性只花不到五小時；女性花在托兒時間全面增加，總計每天達八小時；單親媽媽受打擊尤其嚴重。家有小學生的單親女性每天多花近三小時照顧孩子；單親男性照顧孩子的時間幾乎沒變。

疫情 勞工部 社群媒體

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