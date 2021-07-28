打完疫苗 室內也要戴口罩…Delta病毒威脅已接種者 令人擔憂

變種情反撲的洛杉磯郡四處都可見要求民眾戴上口罩的標示。(Getty Images)

新冠Delta變種病毒 在全美各地傳播，聯邦疾病防治中心(CDC )27日反轉今年5月公布放寬戴口罩 的防疫指南，建議在疫情激增的地區，即便已接種疫苗的人，也繼續在室內戴口罩，並建議教師、學生及學校的訪客，無論打沒打疫苗，均要在室內戴口罩，以防範傳染力極高的Delta病毒。

CDC根據Delta變種病毒在已接種人群中傳播的能力發布新指南，建議在新冠疫情高傳染地區的已接種者，以及與幼童或免疫力較低的易感染家庭成員同住的已接種者，在室內公共場所戴口罩，同時呼籲在學校的老師、教職員和學生，無論打沒打疫苗，均戴口罩。

新冠Delta變種病毒在全美各地傳播，CDC在27日新修指南，強烈建議無論接種與否，幼兒園到12年級學生返校後都要戴上口罩。圖為紐約市教育局官員27日都戴上口罩開會。(美聯社)

近2/3郡需戴口罩 多在南部

CDC表示，若所在地過去七天達到每十萬人確診超過50人，或同期確診率超過8%，應繼續戴口罩；據此標準，佛州、阿肯色州和路易斯安納州所有居民需在室內戴口罩，全美近三分之二的郡也需要戴口罩，其中大多數集中在南部。

近期Delta變種病毒在各地廣泛傳播，低接種率地區尤甚，全美平均日增確診逾5萬7000例、住院2萬4000人，洛杉磯、聖路易等郡市的地方政府也因此恢復室內強制口罩令。

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，絕大多數新增感染是未接種人群，但已接種人群也會出現通常導致輕症的「突破感染」(breakthrough infections)，相比之前的毒株，已接種者感染後的病毒載量較低，不太可能再大面積傳播給他人，但Delta變種在已接種者感染後的病毒載量與未接種者感染後差別不大(indistinguishable)。

紐約市19歲的布朗27日正在接受疫苗注射。CDC在27日建議返校時一定要戴上口罩。(美聯社)

瓦倫斯基說，這些數據來自過去幾天確診的100個感染樣本，儘管CDC尚未發布詳情，但情況已足夠令人擔憂，「讓我們不得不採取行動，已接種者(感染Delta之後)也可能傳播病毒給他人。」

疫情爆發一年多來，CDC的防疫指南大都建議民眾在戶外不能與人保持六呎社交距離時，需戴口罩；大規模施打疫苗後，今年5月因確診持續下降，CDC修改戴口罩的建議，指已完成接種的人群，在室內外無需再戴口罩，因為疫苗已能起到足夠保護作用，但仍建議在公共交通及室內擁擠場所戴口罩。

而在當時，全美新冠確診數持續下降，且Delta變種病毒尚未成為美國主要傳播的病毒，但Delta變種病毒的傳染力是早前新冠病毒的1000多倍。

CDC未及時更改指南 專家不滿

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，自CDC早前鬆綁口罩建議以來，Delta變種病毒的出現改變了美國的新冠疫情，但「沒有改變的是打了疫苗的人仍有極大保護，不會得重症、住院或死亡。」

華盛頓郵報引述消息人士報導，拜登政府的資深衛生官員26日下午討論口罩指南是否需修改，期間引述CDC的最新數據顯示感染Delta病毒的已完成接種者，其病毒載量與被感染的未接種者類似，使得「已接種者能傳播多少變種病毒」存疑。

也有許多專家及衛生官員對CDC未能及時更改防疫指南感到沮喪；一名資深官員說，CDC不想給公眾營造「出爾反爾」的印象，但目前的現實情況已因Delta變種病毒大大改變；還有部分官員擔心，重新要求已接種者戴口罩，將進一步降低疫苗猶豫派的接種率。