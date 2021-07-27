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防美中關係失控 王毅設3底線…會薛曼稱台灣問題是重中之重

記者張文馨／華盛頓報導
中國外交部長王毅(右)26日與美國國務院副國務卿薛曼(左)，在天津會面。(路透)
中國外交部長王毅(右)26日與美國國務院副國務卿薛曼(左)，在天津會面。(路透)

副國務卿薛曼(Wendy Sherman)26日會晤中國國務委員兼外交部長王毅等官員，薛曼關切包括香港、新疆、西藏、新聞自由等人權議題，也關切北京在網路、台海、東海與南海的作為；王毅設下防止雙邊關係失控三條底線，指台灣問題是中國主權與領土的「重中之重」，「台獨膽敢挑釁，中國有權制止」，勸美慎重行事。

由薛曼、主責中美事務的外交部副部長謝鋒主談，雙邊官員在天津舉行多對多會議；薛曼並和王毅舉行一對一會談。

中國副外長批美視中為假想敵

謝鋒會前聲明、會後受訪，批美國一些人視中國為假想敵，讓中美關係陷入僵局，質疑美方「既要壞事做絕，還想好處占盡，天下哪有這樣的道理？」

央視報導，王毅對薛曼提出防止中美關係失控的三條底線，包括美方不得挑戰或顛覆中國特色社會主義的道路與制度；不得試圖阻撓打斷中國發展進程，敦促美方盡快取消對中實施的所有單邊制裁、高額關稅、長臂管轄及科技封鎖；不得侵犯中國國家主權，破壞領土完整，涉疆、涉藏、涉港不是人權民主問題，台灣問題是重中之重，台獨膽敢挑釁，中國有權採取制止手段，勸美在台灣問題上恪守承諾，慎重行事。 

美隻字未提謝鋒：不尋求衝突

美國事後說明隻字未提謝鋒，只說與「王毅等中國官員」會晤，雙方就一系列議題舉行一場開誠布公的對話，展示了在美中兩國之間維持溝通管道暢通的重要性。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，薛曼關切中方一系列違反美國與盟友價值與利益，和破壞以規則為基礎的秩序等種種行為，尤其是香港、新疆、西藏、媒體與新聞自由的人權相關議題，及北京在網路、台海、東海與南海的作為。

普萊斯重申，美國歡迎激烈競爭，也將持續強化自身競爭實力，不過不尋求與中國的衝突。

彭博引述不具名拜登政府資深官員說法，稱薛曼與王毅的會談，並非就具體問題進行談判，而是為雙邊關係「設置護欄」；這次會談固然開誠布公，但有時甚為艱難。

一名美國官員對路透表示，天津會談沒有具體成果，而是在重設關係、負責任管控競爭的漫長道路上又跨出一步。

在薛曼與謝鋒的四小時會議結束前，中方就發出謝鋒談話稿，並指謝向美方提出兩張清單，一是要求美方糾正其錯誤對中政策和言行，一是中方關切的重點個案清單；包括敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制，撤銷對中方官員的制裁，取消對中國留學生的簽證限制，停止打壓中國企業和孔子學院，撤銷對華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的引渡等。

謝鋒表示，要求美方「立即停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止踩紅線和玩火挑釁」；但中國外交部新聞稿最後仍表示，「雙方認為今日會談坦率深入，願繼續保持這種開誠布公的溝通。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)26日在記者會肯定此會重要性；美國期待在某個時機會出現雙方交往的機會，不過拜習會不在這次討論範圍。

美中正磋商安排美國總統拜登與中國國家主席習近平會面，可能時機為今年10月的G20領導人會議。

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