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評論／美國用四兩「護欄」 撥掉中國千斤「氣勢」

華盛頓記者 張文馨
國務院副國務卿薛蔓(左三)率團，26日在天津濱海一號酒店，與中國副外長謝鋒(右三)及代表團會面。(新華社)
國務院副國務卿薛蔓(左三)率團，26日在天津濱海一號酒店，與中國副外長謝鋒(右三)及代表團會面。(新華社)

美中官員對話的形式，有點像扣扣子，扣合一處，下一處也就近了；各層級恢復對話，才有重設關係的可能，薛曼此行也示範了這個互動模式。為避免淪為「中國說教」的局面，不具名美國官員事後強調，與王毅的對話重點在「設置護欄」，四兩撥千斤地凸顯中國看似氣勢洶洶地大吹法螺，卻遮掩不了底氣不足的現實。

3月阿拉斯加會議不歡而散後，美中雙邊進行有限度交往，軍事高層對話至今難以展開、美中熱線無人接聽，但經貿首長對話仍進行，雙方也不放棄安排拜登總統與中國國家主席習近平的會面。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)曾說，美中「交往」已到盡頭，接下來主導的機制是「競爭」，同時尋找雙方政策有共同利益的領域(如氣候變遷)；白宮國安會主導的對中政策，進入「校正回歸」，目前美國的目標是維持對中國的溝通管道，並適時展現「實力」，勝過中國。

因此，雖有不怎麼愉快的3月阿拉斯加會談，雙方各說各話，事後中國媒體解讀也與外媒天差地遠，小粉紅們被中方官員「中國人不吃這一套」戰狼說詞鼓舞，被牽著鼻子走的民族自信衝到最高點。

這一次，作為東道主的中國似乎想下駟對上駟，看美國是否就此上鉤；不僅會前堅持用低上好幾級的謝鋒，對上美國國務院的二把手薛曼，讓事前磋商一度暫停，會議還沒開始就讓戰狼謝鋒出面狠批美國，爭奪會議話語權，甩出兩張清單要美「修正錯誤」。

中國批美「妖魔化中國」，採取錯誤對中政策；以為接著又要祭出「那一套」，但新聞稿行文至最後一句，卻又保留「願繼續保持這樣開誠布公的溝通」，這股前倨後恭的「氣勢」，不正體現雙方歷來互動秘而不宣的「護欄精神」。

薛曼此行有備而來，把華府對北京的種種關切，毫不保留地又對著謝鋒和王毅說一次；美中這回合沒達成什麼具體成果，但雙方能確立類似的高層溝通模式依然存在，就是隱形利益了。

此外，美國也藉此向盟友展示，美國會帶頭與中國競爭，不會說一套做一套；因此，所有敏感議題通通挑明了談，包括駭客攻擊、新疆、香港、台海，無一不是盟友也共同關切的「集體利益」。

美中鬥而不破，有限度競爭，才符合全球最大利益，這點美國清楚，中國也清楚；美中關係短期內要改善很難，維持溝通管道則是雙方不得不然的壓力與選擇。

中國 美國 薛曼

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