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「舉」出金牌 諶利軍：這就是我最牛時刻

中國新聞組╱綜合25日電
五年前因賽前抽筋無緣奧運衝冠的諶利軍頂住壓力。25日在東奧男子67公斤舉重，一把成功，為中國隊拼一枚金牌。(路透)
五年前因賽前抽筋無緣奧運衝冠的諶利軍頂住壓力。25日在東奧男子67公斤舉重，一把成功，為中國隊拼一枚金牌。(路透)

「挺舉是你的強項，是你最牛的時刻。」25日在賽場上，中國舉重隊男隊主教練于傑對即將登場的諶利軍說。

彼時，抓舉比賽剛結束，原本志在奪金的諶利軍發揮失常，落後排位第一的對手6公斤之多。

「于導說得對，挺舉一直是我強項，只要在190公斤之內的重量，我都有信心舉起來。」諶利軍說。

25日的東京奧運舉重賽場上，67公斤級奪冠大熱門諶利軍開場發揮失常，抓舉環節落後哥倫比亞對手6公斤。但他並未慌張，為了戰勝對手，他在挺舉第二次試舉開出187公斤、比第一次試舉多12公斤的重量，一舉斬落金牌！

五年前因賽前抽筋無緣奧運衝冠的諶利軍頂住壓力。25日在東奧男子67公斤舉重，一把...
五年前因賽前抽筋無緣奧運衝冠的諶利軍頂住壓力。25日在東奧男子67公斤舉重，一把成功，為中國隊拼一枚金牌。(路透)

「這就是我最牛的時刻。」賽後，諶利軍靦腆地笑了。

在抓舉環節，2019年世錦賽冠軍諶利軍只舉出145公斤，後兩把150公斤和151公斤竟然接連失敗。「我比了這麼多年，第一次抓舉沒舉出150公斤。」諶利軍不好意思地說，「挺舉比賽開始前，我靜下心來好好思考了一下，我感覺自己至少還有機會去拚回來。拚的時候到了。」

一舉定金牌後，于傑衝上比賽台，緊緊擁抱了諶利軍。他說：「我們共同完成了一件大事。抓舉結束後，我感覺只要挺舉第一把諶利軍穩住，第二把就能翻盤。諶利軍挺舉很爭氣。」

五年前因賽前抽筋無緣奧運衝冠的諶利軍頂住壓力。25日在東奧男子67公斤舉重，一把...
五年前因賽前抽筋無緣奧運衝冠的諶利軍頂住壓力。25日在東奧男子67公斤舉重，一把成功，為中國隊拼一枚金牌，興奮地抱住教練。(新華社)

諶利軍說，他是心裡憋著一股勁來參賽的。里約奧運會上，他也是奪金熱門，當時的對手甚至還沒有這次有威脅，但他輸給了自己——比賽初始竟然雙腿抽筋，無奈退賽。

諶利軍出生于湖南益陽市一個農民家庭，因為喜歡吃臘肉，媽媽在里約奧運會前特意為他留了很多臘肉等他回來吃。沒完成比賽，諶利軍的媽媽說：「你已經盡力了，家裡的臘肉給你留著，媽媽等你回來。」

諶利軍很快就走出了里約的陰影，在2018年和2019年接連奪得世錦賽冠軍。但去年10月的全國錦標賽上，諶利軍不慎肘部肌腱撕裂，緊急進行手術後，他加緊康復，半年後竟參加了亞錦賽。在這個被冠以「隊內奧運資格爭奪賽」的比賽上，他戰勝了隊友黃閩豪，有驚無險地獲得了東京奧運會參賽資格。

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