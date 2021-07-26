我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

李發彬舉重奪金 中國小鋼砲與強敵3次經典對決

中國新聞組╱綜合25日電
憑藉完美戰術，東奧25日男子61公斤舉重，由中國李發彬，擊敗印尼對手勁敵，拿下冠軍， 奪得金牌。(新華社)
憑藉完美戰術，東奧25日男子61公斤舉重，由中國李發彬，擊敗印尼對手勁敵，拿下冠軍， 奪得金牌。(新華社)

「我接下來還有比賽，還要保持訓練狀態」。剛從東京奧運冠軍領獎台走下的李發彬這樣對新華社記者說。

28歲的中國選手李發彬在25日的男子舉重61公斤級比賽中，力克印度尼西亞老將伊拉萬，拼下一枚寶貴的金牌。

這注定是一場經典但並不精彩的對決。李發彬的最大對手、四屆奧運老將伊拉萬和他上演了第三次「巔峰對決」，前兩次是在2018和2019年的世錦賽，兩人各有勝負。第三次，距離上一次相遇已經過去了一年半的時間。

憑藉完美戰術，東奧25日男子61公斤舉重，由中國李發彬，擊敗印尼對手勁敵，拿下冠...
憑藉完美戰術，東奧25日男子61公斤舉重，由中國李發彬，擊敗印尼對手勁敵，拿下冠軍， 奪得金牌，獲獎時摘下口罩。(路透)

緊張在所難免，32歲的伊拉萬第一次試舉137公斤成功後，李發彬試舉同樣的重量竟失敗了。「第一把壓力很大，而我通常願意把難度想得更大一些，這樣比賽就會顯得簡單一些。」李發彬說。

來自福州的李發彬其實是抓舉和總成績的世界紀錄保持者，開把的失敗反而讓他釋放了一些緊張，此後他連續兩次試舉成功，以141公斤完成抓舉比賽。反觀伊拉萬，急於求成導致發揮失常，兩次試舉141公斤無果。

「這場比賽雖然比我想象得要輕鬆，但是能夠贏他真的很難。」李發彬說。

中國教練組開出178公斤的重量，高出對手伊拉萬保持的挺舉世界紀錄4公斤之多。一身輕鬆的李發彬沒能舉起超越人類極限的槓鈴，而他甚至並不知道這是一個創造世界紀錄的重量。他賽後反問記者：「我當時舉了多少？」

李發彬說自己當時的動作不到位，還沒有把槓鈴挺起來，動作就已犯規了。他有點「傲嬌」地說：「這個重量，我當時硬要站起來，還是能夠搞定的。但的確動作犯規在先，我還是選擇放棄吧。」

比賽中發生了一幕小插曲，挺舉第一次試舉，李發彬舉起槓鈴時由於身體有點歪，竟然通過「金雞獨立」，單腿離地轉移，把重心調整過來。「這是我比賽時慣有的一個錯誤動作，奧運會這種場合，千萬別誤導大家。」

李發彬11歲被父親送去學習舉重，他的啟蒙教練陳孝銘說，李發彬體重輕、身體靈活，協調性和柔韌性都相當好，「是一塊舉重好材料」。2011年，李發彬初登國際舞台，就獲得了世青賽冠軍，前途一片大好。然而國家隊高手林立，李發彬直到近而立之年才爭取到參加奧運會的機會。

是什麼讓他保持如此之長的運動壽命？李發彬驕傲地說：「我外號『小鋼砲』，身體很少受傷，都是輕微勞損，休息一下就能好。大家如果需要鍛鍊身體，可以來找我！」

東京奧運 中國 印度

上一則

「舉」出金牌 諶利軍：這就是我最牛時刻

下一則

多年跳水「替補」終於奪金 王涵哭紅眼

延伸閱讀

獎牌治百病？日本選手連拿5金 反奧運聲浪「改觀」

獎牌治百病？日本選手連拿5金 反奧運聲浪「改觀」
死對頭北韓未參賽…中國舉重隊3金到手 拚8人全金紀錄

死對頭北韓未參賽…中國舉重隊3金到手 拚8人全金紀錄
東奧／「不再是夢」 法國教練感謝球員 戰勝美國男籃隊

東奧／「不再是夢」 法國教練感謝球員 戰勝美國男籃隊
奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽

奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
全球首富貝佐斯(圖)20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，為私人太空旅行再創里程碑。Getty Images

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

2021-07-20 11:18
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55
圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

2021-07-22 12:14
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調