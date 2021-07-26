李發彬舉重奪金 中國小鋼砲與強敵3次經典對決

憑藉完美戰術，東奧25日男子61公斤舉重，由中國李發彬，擊敗印尼對手勁敵，拿下冠軍， 奪得金牌。(新華社)

「我接下來還有比賽，還要保持訓練狀態」。剛從東京奧運 冠軍領獎台走下的李發彬這樣對新華社記者說。

28歲的中國 選手李發彬在25日的男子舉重61公斤級比賽中，力克印度 尼西亞老將伊拉萬，拼下一枚寶貴的金牌。

這注定是一場經典但並不精彩的對決。李發彬的最大對手、四屆奧運老將伊拉萬和他上演了第三次「巔峰對決」，前兩次是在2018和2019年的世錦賽，兩人各有勝負。第三次，距離上一次相遇已經過去了一年半的時間。

憑藉完美戰術，東奧25日男子61公斤舉重，由中國李發彬，擊敗印尼對手勁敵，拿下冠軍， 奪得金牌，獲獎時摘下口罩。(路透)

緊張在所難免，32歲的伊拉萬第一次試舉137公斤成功後，李發彬試舉同樣的重量竟失敗了。「第一把壓力很大，而我通常願意把難度想得更大一些，這樣比賽就會顯得簡單一些。」李發彬說。

來自福州的李發彬其實是抓舉和總成績的世界紀錄保持者，開把的失敗反而讓他釋放了一些緊張，此後他連續兩次試舉成功，以141公斤完成抓舉比賽。反觀伊拉萬，急於求成導致發揮失常，兩次試舉141公斤無果。

「這場比賽雖然比我想象得要輕鬆，但是能夠贏他真的很難。」李發彬說。

中國教練組開出178公斤的重量，高出對手伊拉萬保持的挺舉世界紀錄4公斤之多。一身輕鬆的李發彬沒能舉起超越人類極限的槓鈴，而他甚至並不知道這是一個創造世界紀錄的重量。他賽後反問記者：「我當時舉了多少？」

李發彬說自己當時的動作不到位，還沒有把槓鈴挺起來，動作就已犯規了。他有點「傲嬌」地說：「這個重量，我當時硬要站起來，還是能夠搞定的。但的確動作犯規在先，我還是選擇放棄吧。」

比賽中發生了一幕小插曲，挺舉第一次試舉，李發彬舉起槓鈴時由於身體有點歪，竟然通過「金雞獨立」，單腿離地轉移，把重心調整過來。「這是我比賽時慣有的一個錯誤動作，奧運會這種場合，千萬別誤導大家。」

李發彬11歲被父親送去學習舉重，他的啟蒙教練陳孝銘說，李發彬體重輕、身體靈活，協調性和柔韌性都相當好，「是一塊舉重好材料」。2011年，李發彬初登國際舞台，就獲得了世青賽冠軍，前途一片大好。然而國家隊高手林立，李發彬直到近而立之年才爭取到參加奧運會的機會。

是什麼讓他保持如此之長的運動壽命？李發彬驕傲地說：「我外號『小鋼砲』，身體很少受傷，都是輕微勞損，休息一下就能好。大家如果需要鍛鍊身體，可以來找我！」