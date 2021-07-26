中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

首日無獎牌落袋的美國 隊狂掃6面獎牌(其中包括4金)，除泳將卡利斯茲(Chase Kalisz)在男子400公尺個人混合泳奪金外，跆拳道女將安娜斯塔西亞‧索歐洛提克(Anastasija Zolotic)在57公斤級、沙納(William Shaner)在射擊男子10公尺氣步槍、基弗(Lee Kiefer)在劍擊女子花劍賽中分別獲得金牌。不過肩負衛冕重任的美國男子籃球隊，在東京奧運 男籃預賽A組出師不利，以76比83不敵歐洲勁旅法國隊，四連霸之路出現大變數。

女百米蝶泳 中國 張雨霏55.64秒奪銀

在26日女子100米蝶泳的決賽中，承擔著中國游泳奪金希望的張雨霏，55.64秒，獲得銀牌；金牌得主是加拿大華裔選手Maggie MacNeil，以55.59秒勝出。

在26日女子100米蝶泳決賽，中國張雨霏，以55.64秒獲得銀牌。(新華社)

目前總牌數，中國以6金2銀11銅領先，美國以4金2銀4銅居次。

中國隊25日添3金，包括跳水「夢之隊」施廷懋／王涵女雙3公尺板摘金，另2金來自舉重項目。東道主日本當天收獲4金，其中柔道「最強兄妹」阿部一二三及阿部詩，分部在柔道女子52公斤級及柔道男子66公斤級同日奪金，創奧運歷史。本屆新項目滑板男子組街式賽，由東道主日本選手堀米雄斗拿下史上首面滑板金牌。

東京奧運前兩日共決出29枚金牌。截至25日，中國以6金1銀4銅，暫列獎牌榜首位，東道主日本以5金1銀，美國4金2銀4銅，分獲二、三位。

首戰爆冷輸法 美男籃終止25連勝

美國男籃輸球，爆出25日奧運比賽大冷門。美國隊自2008年起連續三屆奧運男籃奪金，創下25連勝，25日輸給法國是四屆賽事以來第一敗，上次在奧運翻船已是17年前的2004年雅典奧運往事。

由NBA球星組成的美國男籃代表隊，25日東奧初賽中竟敗給法國，令人吃驚。圖為穿白衣的法國隊員弋柏特上籃。美國隊員在後無計可施。(Getty Images)

中國軍團繼首日3金落袋後，25日在率先進行的女子雙人跳板決賽中，兩位30歲的老將施廷懋/王涵發揮出色獲得金牌，使得中國在該項目實現了奧運五連冠，同時為中國跳水在東京首次上演奧運大包攬推進一步。

在男子61公斤級舉重賽中，中國選手李發彬以創造挺舉和總成績兩項奧運會紀錄的成績，為中國代表團獲得本屆奧運會首枚男子項目金牌。在男子舉重67公斤級決賽，諶利軍在抓舉結束後名列第四的逆境中，挺舉實現逆轉，為中國代表團贏得第六枚金牌。

中國女排表現不佳 不敵土耳其隊

然而志在衛冕的中國女排25日在東京奧運的比賽中表現不佳，首戰以0：3爆冷不敵土耳其隊，名將朱婷因傷僅得4分。此役中國隊狀態低迷，全程處於被動。中國女排主帥郎平賽後稱，朱婷的傷勢較重，手腕用不上勁。

26日的東京奧運賽場將產生21枚金牌，中國可望在乒乓、跳水、女子舉重三大「王牌」項目中聯袂爭冠，掀起奪金高潮。體操男團決賽，仍將是中日俄三國演義。當日產生4枚金牌的游泳賽場，將迎來中國泳軍的奪金點之一張雨霏將出戰女子100米蝶泳決賽。而在獲得女子重劍項目的首枚個人項目的奧運金牌後，中國擊劍隊意欲擴大戰果。

中國隊獎牌數在各國中領先，其中包括25日在女子雙人三米跳板決賽中，施廷懋(前)與王涵奪得冠軍的金牌。(Getty Images)

26日的擊劍賽場將產生男子花劍個人和女子佩劍個人兩枚金牌，中國隊的「三人組」錢佳睿、邵雅琦、楊恒郁將聯袂衝擊女子佩劍個人獎牌。同樣寄望擴大戰果的還有中國射擊隊。在當日進行的男女雙向飛碟大戰中，中國女將魏萌希望能將姐姐在該項目上的奧運銀牌換成金色。當天中國23歲的小將張夢宇將在跆拳道女子67公斤以下級衝擊中國跆拳道隊在本屆大賽中的首金。中國射箭隊則希望在26日進行的男團決賽中實現奧運獎牌零的突破。