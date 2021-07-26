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東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

多年跳水「替補」終於奪金 王涵哭紅眼

中國新聞組╱綜合25日電  
在東奧25日跳水女子雙人三米跳板決賽中，同年出生的施廷懋(左)與王涵奪得冠軍金牌。(Getty Images)
在東奧25日跳水女子雙人三米跳板決賽中，同年出生的施廷懋(左)與王涵奪得冠軍金牌。(Getty Images)

從第一輪就領先對手，且分數差距不斷擴大，應該說這枚女子雙人3米板金牌已是唾手可得。但在正式公布分數之前，中國跳水選手王涵還是一直抱著搭檔施廷懋，緊緊盯著賽場大屏幕。　　

「比前幾個分數等得都久了一些」。王涵在賽後舉行的記者會上不禁小聲「抱怨」道。　

在東奧25日跳水女子雙人三米跳板決賽中，施廷懋與王涵奪得冠軍金牌。(新華社)
在東奧25日跳水女子雙人三米跳板決賽中，施廷懋與王涵奪得冠軍金牌。(新華社)

這枚奧運金牌的確讓王涵等了太久。她是中國跳水隊目前最年長的隊員。入隊12年，與兩屆奧運擦肩而過，用她的話說，「當了很多屆替補，在這一屆終於輪到我自己上場」。　　

王涵當日與同樣生於1991年的施廷懋搭檔。對方不僅貴為里約奧運會「雙料冠軍」，更早早實現了在全運會、亞運會、世錦賽、世界杯和奧運會3米板比賽中的金牌「全滿貫」。當王涵為終於獲得第一枚奧運金牌哭紅雙眼時，施廷懋更顯寵辱不驚。　　

然而相較於隊友稱得上滴水不漏的回答，王涵的活潑與率真令人印象深刻。　

在東奧25日跳水女子雙人三米跳板決賽中，施廷懋與王涵奪得冠軍金牌。(Getty ...
在東奧25日跳水女子雙人三米跳板決賽中，施廷懋與王涵奪得冠軍金牌。(Getty Images)
　　

中新社問她比賽過程，她說，完成第四輪動作時「像在做夢一樣」，等到真正拿到金牌時「還覺得有點恍惚呢」。　　

問她為何在領獎台上與施廷懋互戴金牌，而非自行佩戴，她很認真地說，「要有儀式感」。　　

問她與施廷懋抱在一起時說了什麼，「我們倆互相感謝，感謝她帶我拿到人生中第一塊奧運金牌！」有媒體問施廷懋要感謝什麼，王涵搶白：「雙人項目沒有我，她能拿(金牌)嗎。」　　

但問起怎麼哭了，她又羞赧起來：「確實，我感性了一回！」　　

還有人問她接下來的賽程，她明顯放鬆許多，表示會在出戰單人項目時「首先考慮享受比賽」。　　

王涵這位「三十而立」的奧運冠軍仍記得小時候與同樣來自河北的「郭姐」配對雙人項目的往事，以及剛進入國家隊時「郭姐」帶給她的震撼。這是她哪怕做「替補」也要堅持下來的一份動力。　　

王涵口中的「郭姐」、有「跳水皇后」之稱的郭晶晶，當天也出現在東京水上運動中心為兩位師妹加油助威。「像王涵、施廷懋都30歲了，我在她們這個年齡已經退役了，她們堅持到現在很不容易。」

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