我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

東奧／開幕式收視率 在美比上屆減36%

編譯陳韻涵／綜合25日電
國家廣播公司新聞網初步數據顯示，東京夏季奧運當地時間23日晚間(美東同日上午)開幕式收看人次約1700萬，相形2016年奧運開幕式收看人數減少約36%。(歐新社)
國家廣播公司新聞網初步數據顯示，東京夏季奧運當地時間23日晚間(美東同日上午)開幕式收看人次約1700萬，相形2016年奧運開幕式收看人數減少約36%。(歐新社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)初步數據顯示，東京夏季奧運當地時間23日晚間(美東同日上午)開幕式收看人次約1700萬，相形2016年奧運開幕式收看人數減少約36%。

2020奧運受新冠肺炎疫情影響延後一年，此次開幕式不開放一般觀眾進場。 

康卡斯特公司(Comcast Corp)旗下NBC新聞網23日兩度轉播東奧開幕式，首次為直播，第二次在黃金時段重播；東京時間比美東時間快13個小時，NBC的觀眾數據涵蓋電視及串流收看人次。

受疫情影響，東奧場館觀禮台上的人數不及1000人，因應防疫，東奧開幕式只有5700名選手參加，人數為2016年里約奧運1萬多人的一半。

東奧在新冠肺炎陰霾下舉行，已有不少選手及團員確診；為防範傳染力強的Delta變種病毒，日本當局針對部分奧運舉辦城市祭出嚴格的緊急事態防疫規範。

然而，奧運開幕式觀看人次遞減並非今年特例，2016年里約奧運吸引2650萬人次觀看，2012年倫敦奧運則有4070萬人次觀看，兩年收視率相差35%。

東奧開幕式的收視率可能反映出後續賽事的收視情況，NBC環球集團(NBCUniversal)表示，NBC奧運網(NBCOlympics.com)和NBC運動(NBC Sports)應用程式的使用率，相比在2018年南韓平昌(Pyeongchang)冬季奧運時增加76%，若與里約奧運相比則增加72%，但集團並未提供串流平台的收視數據。

NBC環球集團希望奧運能刺激旗下孔雀(Peacock)串流服務，該串流轉播所有奧運賽事和活動。

NBC以11億元購得東京奧運至2032年的美國媒體獨家轉播權，廣告收益可能更高；2016年里約奧運的廣告收益約12億元。

部分廣告商擔心奧運轉播的收視率疲軟，事先購買廣告的業者有部分保障機制，若收視率降至NBC保證的數字以下，廣告商將會獲得額外播出時間作為補償，但若收視率驟降至不如預期的糟糕情況，雙方磋商可能會變得複雜。

東京奧運 疫情 防疫

上一則

紐時分析：抗拒疫苗者 成變種病毒溫床

下一則

東奧／美男籃首戰暴冷輸 中止25連勝 夢幻隊蒙塵？

延伸閱讀

東奧／逆轉澳洲 中華射箭隊闖男團8強

東奧／逆轉澳洲 中華射箭隊闖男團8強
東奧／柔道銀牌楊勇緯感言：我很幸運也很幸福

東奧／柔道銀牌楊勇緯感言：我很幸運也很幸福
東奧／男籃美國首戰輸法國 波波維奇：不訝異但失望

東奧／男籃美國首戰輸法國 波波維奇：不訝異但失望
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
全球首富貝佐斯(圖)20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，為私人太空旅行再創里程碑。Getty Images

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

2021-07-20 11:18
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55
圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

2021-07-22 12:14
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調