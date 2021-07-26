東奧／開幕式收視率 在美比上屆減36%

國家廣播公司新聞網初步數據顯示，東京夏季奧運當地時間23日晚間(美東同日上午)開幕式收看人次約1700萬，相形2016年奧運開幕式收看人數減少約36%。(歐新社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)初步數據顯示，東京夏季奧運當地時間23日晚間(美東同日上午)開幕式收看人次約1700萬，相形2016年奧運開幕式收看人數減少約36%。

2020奧運受新冠肺炎疫情 影響延後一年，此次開幕式不開放一般觀眾進場。

康卡斯特公司(Comcast Corp)旗下NBC新聞網23日兩度轉播東奧開幕式，首次為直播，第二次在黃金時段重播；東京時間比美東時間快13個小時，NBC的觀眾數據涵蓋電視及串流收看人次。

受疫情影響，東奧場館觀禮台上的人數不及1000人，因應防疫 ，東奧開幕式只有5700名選手參加，人數為2016年里約奧運1萬多人的一半。

東奧在新冠肺炎陰霾下舉行，已有不少選手及團員確診；為防範傳染力強的Delta變種病毒，日本當局針對部分奧運舉辦城市祭出嚴格的緊急事態防疫規範。

然而，奧運開幕式觀看人次遞減並非今年特例，2016年里約奧運吸引2650萬人次觀看，2012年倫敦奧運則有4070萬人次觀看，兩年收視率相差35%。

東奧開幕式的收視率可能反映出後續賽事的收視情況，NBC環球集團(NBCUniversal)表示，NBC奧運網(NBCOlympics.com)和NBC運動(NBC Sports)應用程式的使用率，相比在2018年南韓平昌(Pyeongchang)冬季奧運時增加76%，若與里約奧運相比則增加72%，但集團並未提供串流平台的收視數據。

NBC環球集團希望奧運能刺激旗下孔雀(Peacock)串流服務，該串流轉播所有奧運賽事和活動。

NBC以11億元購得東京奧運 至2032年的美國媒體獨家轉播權，廣告收益可能更高；2016年里約奧運的廣告收益約12億元。

部分廣告商擔心奧運轉播的收視率疲軟，事先購買廣告的業者有部分保障機制，若收視率降至NBC保證的數字以下，廣告商將會獲得額外播出時間作為補償，但若收視率驟降至不如預期的糟糕情況，雙方磋商可能會變得複雜。