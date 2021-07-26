東奧／美男籃首戰暴冷輸 中止25連勝 夢幻隊蒙塵？
美國男子籃球隊奧運25連勝的傳奇於24日晚間畫下句點，首戰對決法國隊以76：83落敗；而計畫在本屆奧運締造五面金牌紀錄的美國體操女將西蒙·拜爾斯(Simone Biles)也在高低槓項目的資格賽失利，與決賽無緣。
本屆奧運美國隊由籃網隊球星杜蘭特(Kevin Durant)領軍，成員包括太陽隊布克(Devin Booker)、公鹿隊米道頓(Khris Middleton)和哈勒戴(Jrue Holiday)等人；對上法國隊的佛尼爾(Evan Fournier)、同時也是NBA波士頓塞爾蒂克隊的球員；另外還有洛杉磯快艇隊小前鋒貝頓(Nicolas Batum)和猶他州爵士隊戈貝爾(Rudy Gobert)，也都是這次法國隊的大將。
來源：Between The Game Sports
佛尼爾為此戰全場得分最高，出賽33分鐘就奪下28分；第四節最後57秒佛尼爾又飆進三分球，讓法國隊以76：74領先。
美國隊得分最高的則是哈勒戴(Jrue Holiday)，總計攻下18分；儘管哈勒戴在第四節開場四分半鐘不斷助攻、一度要搶回領先，但在佛尼爾投出三分球超前後又讓美國隊陷入苦戰。
比賽最後的三分半鐘，美國隊連續九球投籃失準，其中五球集中在最後一分鐘的21秒內、包括三個三分球，但都沒有投進，最終以七分落敗。
然而，這只是美國奧運籃球隊自1992年來的144場籃球比賽中，第六次輸球，也因此美國隊一直以來都披著「夢幻球隊」的封號；這次比賽也是2004年雅典奧運後首次戰敗，當年美國隊運輸掉三場比賽，只拿下銅牌。
雖然美國隊在奧運史上一共拿下六面奧運金牌，但是本屆奧運熱身賽中美國隊也吞下兩次敗仗，讓外界質疑這次的戰力。
這次意外戰敗的還有曾拿下四面金牌的奧運體操選手、被譽為體操天后的拜爾斯；她在25日的比賽中犯下的小小錯誤，即使幾乎無法被察覺，但仍使她失去進入決賽的資格。
與拜爾斯共享單屆奧運四金紀錄的有匈牙利體操選手凱勒提(Agnes Keleti)、1956年代表蘇聯參賽的選手拉特尼娜(Larissa Latynina)、捷克選手恰斯拉夫斯卡(Vera Caslavska，1968年)、以及羅馬尼亞選手莎寶(Ecaterina Szabo)；原本拜爾斯希望超越這些人、拿下第五面奧運金牌，恐怕無緣。
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