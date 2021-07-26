東奧／美男籃首戰暴冷輸 中止25連勝 夢幻隊蒙塵？

東奧 美國男籃25日在東京奧運迎來首戰，竟以76比83敗給法國隊，昔日「夢幻隊」陷入敗戰噩夢。圖為法國隊前鋒佛尼耶(左)躍起上籃得分，美國隊格林(勇士隊)阻擋不及。(Getty Images)

美國 男子籃球隊奧運 25連勝的傳奇於24日晚間畫下句點，首戰對決法國隊以76：83落敗；而計畫在本屆奧運締造五面金牌紀錄的美國體操女將西蒙·拜爾斯(Simone Biles)也在高低槓項目的資格賽失利，與決賽無緣。

本屆奧運美國隊由籃網隊球星杜蘭特(Kevin Durant)領軍，成員包括太陽隊布克(Devin Booker)、公鹿隊米道頓(Khris Middleton)和哈勒戴(Jrue Holiday)等人；對上法國隊的佛尼爾(Evan Fournier)、同時也是NBA波士頓塞爾蒂克隊的球員；另外還有洛杉磯快艇 隊小前鋒貝頓(Nicolas Batum)和猶他州爵士隊戈貝爾(Rudy Gobert)，也都是這次法國隊的大將。

來源：Between The Game Sports

佛尼爾為此戰全場得分最高，出賽33分鐘就奪下28分；第四節最後57秒佛尼爾又飆進三分球，讓法國隊以76：74領先。

美國隊得分最高的則是哈勒戴(Jrue Holiday)，總計攻下18分；儘管哈勒戴在第四節開場四分半鐘不斷助攻、一度要搶回領先，但在佛尼爾投出三分球超前後又讓美國隊陷入苦戰。

比賽最後的三分半鐘，美國隊連續九球投籃失準，其中五球集中在最後一分鐘的21秒內、包括三個三分球，但都沒有投進，最終以七分落敗。

然而，這只是美國奧運籃球隊自1992年來的144場籃球比賽中，第六次輸球，也因此美國隊一直以來都披著「夢幻球隊」的封號；這次比賽也是2004年雅典奧運後首次戰敗，當年美國隊運輸掉三場比賽，只拿下銅牌。

美國男籃25日在東京奧運迎來首戰，竟以76比83敗給法國隊，昔日「夢幻隊」陷入敗戰噩夢。圖為美國隊教練波波維奇(右)在場邊等候裁判指示。左為來自拓荒者隊的里拉德。(美聯社)

雖然美國隊在奧運史上一共拿下六面奧運金牌，但是本屆奧運熱身賽中美國隊也吞下兩次敗仗，讓外界質疑這次的戰力。

這次意外戰敗的還有曾拿下四面金牌的奧運體操選手、被譽為體操天后的拜爾斯；她在25日的比賽中犯下的小小錯誤，即使幾乎無法被察覺，但仍使她失去進入決賽的資格。

與拜爾斯共享單屆奧運四金紀錄的有匈牙利體操選手凱勒提(Agnes Keleti)、1956年代表蘇聯參賽的選手拉特尼娜(Larissa Latynina)、捷克選手恰斯拉夫斯卡(Vera Caslavska，1968年)、以及羅馬尼亞選手莎寶(Ecaterina Szabo)；原本拜爾斯希望超越這些人、拿下第五面奧運金牌，恐怕無緣。