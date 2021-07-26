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奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

東奧／肯塔基亞裔醫科生 奪美史上女子鈍劍首金

編譯林育正／綜合25日電
東奧女子花式輕劍項目25日舉行，醫科學生李‧基弗，擊敗俄羅斯對手，為國美國奪得東奧第三面金牌，這也是美國在奧運賽史上唯一的第三面金牌。(美聯社)
東奧女子花式輕劍項目25日舉行，醫科學生李‧基弗，擊敗俄羅斯對手，為國美國奪得東奧第三面金牌，這也是美國在奧運賽史上唯一的第三面金牌。(美聯社)

目前就讀肯塔基大學醫學院的亞裔擊劍好手李‧基弗(Lee Kiefer)，在東京奧運驚險奪金，成為美國史上，第一位在女子鈍劍(花劍)個人賽奪得金牌的女子選手。

在金牌戰，基弗以15比13驚險擊敗來自俄羅斯的衛冕冠軍德里格拉佐娃(Inna Deriglazova)，收下美國擊劍在奧運賽場上，第三面個人賽金牌。另一人則是在2004年雅典奧運和2008年北京奧運，在軍刀個人賽連霸的扎格尼斯(Mariel Zagunis)。

基弗在2012年倫敦奧運拿下第五名，2016年里約奧運位列第10名，這次終於登上頒獎台。她在拿下最後一分之際，情緒激動拋下面罩大喊「我的天啊！」

基弗過去曾為聖母大學奪下四次NCAA冠軍，她現在更就讀於肯塔基大學醫學院。她的老公為華裔選手孟凱睿(Gerek Lin Meinhardt)，同樣為鈍劍選手，這次也以選手身分前往東京。孟凱睿在里約奧運，曾幫助美國拿下鈍劍團體賽銅牌，這次也是東京奧運的奪牌希望。

基弗來自擊劍與醫師世家，母親泰瑞莎(Teresa)年幼時自菲律賓移民美國，目前為精神科醫師，擊劍更是家庭運動；姊姊亞歷山卓(Alexandra)就讀哈佛大學時也是擊劍選手，曾奪下NCAA冠軍；弟弟亞克索(Axel)現在是聖母大學擊劍隊成員，父親史蒂夫(Steve)是神經外科醫師，求學時期就讀杜克大學，也參加擊劍隊。

基弗說：「奪金的感覺真的不可思議，我要把這份榮耀與我的教練、老公、家人以及所有支持我的人分享。我還真希望能把金牌分成好幾塊，送給每一位我愛的人。」

東奧女子花式輕劍項目25日舉行，醫科學生李‧基弗，擊敗俄羅斯對手，為國美國奪得東...
東奧女子花式輕劍項目25日舉行，醫科學生李‧基弗，擊敗俄羅斯對手，為國美國奪得東奧第三面金牌，這也是美國在奧運賽史上唯一的第三面金牌。(Getty Images)

基弗就讀醫學院課業繁忙，一周仍維持五天的訓練。身為奧運賽場上罕見的擊劍夫妻擋，身旁的友人也對兩人感到相當敬佩。美國第一位排名世界第一的擊劍選手史瑪特(Keeth Smart)就說：「他們吃飯、呼吸和睡覺，都離不開擊劍。」

美國銳劍選手霍伊爾(Jake Hoyle)也說：「我真的不知道他們怎麼做到的。」

東京奧運 美國 NCAA

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