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東奧／跆拳道美首金 佛州18歲少女追夢：從小想當冠軍

記者顏伶如／綜合報導
來自佛州的安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，年僅18歲，25日東奧羽量級跆拳道項目中，擊敗俄羅斯對手，為美國奪得一面金牌，這是美國第一位獲得此項目金牌的女選手。(Getty Images)
來自佛州的安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，年僅18歲，25日東奧羽量級跆拳道項目中，擊敗俄羅斯對手，為美國奪得一面金牌，這是美國第一位獲得此項目金牌的女選手。(Getty Images)

美國18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克(Anastasija Zolotic)25日在跆拳道羽量級項目中，以25分對17分擊敗俄羅斯對手塔提安娜‧明尼納(Tatiana Minina)，為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。

每回比賽開打之前，索歐洛提克戴上安全頭盔時都發出振奮吼聲。在佛羅里達州拉戈島(Largo)長大的她，從小就跟家人及親朋好友說，有朝一日必定成為奧運冠軍，只要能夠參加奧運比賽，就能實現願望。

來自佛州的安娜斯塔西亞‧索歐洛提克(左)，年僅18歲，25日東奧羽量級跆拳道項目...
來自佛州的安娜斯塔西亞‧索歐洛提克(左)，年僅18歲，25日東奧羽量級跆拳道項目中，擊敗俄羅斯對手，為美國奪得一面金牌，這是美國第一位獲得此項目金牌的女選手。(Getty Images)

索歐洛提克說：「八歲的時候，我在校園裡跑來跑去，告訴大家我會成為奧運冠軍，可是當時的我永遠也想不到現在這一刻。」

她說：「簡直不敢相信是真的，還沒能適應過來。」

在第一輪比賽中，索歐洛提克與明尼納雙雙以高分得以晉級，也都挺過第二輪比賽，但在第三輪比賽中交手時，索歐洛提克一直以1分之差領先，後來靠著得分2分的掃踢(body kick)破解了明尼納防禦。

奧運史上，索歐洛提克是四位曾經擠入跆拳道總決賽的美國選手，也是曾經參加跆拳道總決賽的第二位美國女子選手。之前美國選手曾在奧運跆拳道項目奪金，只有羅培茲(Steven Lopez)在2000年及2004年的紀錄。

來自佛州的安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，年僅18歲，25日東奧羽量級跆拳道項目中，擊...
來自佛州的安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，年僅18歲，25日東奧羽量級跆拳道項目中，擊敗俄羅斯對手，為美國奪得一面金牌，這是美國第一位獲得此項目金牌的女選手。(Getty Images)

對於拿下金牌的感受，索歐洛提克受訪時說：「是不是美妙極了？我只是很開心可以盡一點力量，讓美國揚眉吐氣。我希望國家以我為榮，希望跟大家分享我的喜悅。」

另一方面，19歲烏茲別克斯坦選手拉許托夫(Ulugbek Rashitov)也為國爭光，擊拜英國對手辛登(Bradly Sinden)，勇奪烏茲別克斯坦在奧運跆拳道項目第一面金牌。

來源：Jeyzee Channel

奧運 美國 俄羅斯

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