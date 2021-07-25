華裔媽媽劉娟首次出征奧運 桌球單打連闖2關

劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

定居紐約的桌球(乒乓球)好手劉娟，曾是中國 國家隊成員，此次代表美國 出征東京奧運 會，24日以4:1的相同比分先後戰勝奈及利亞冠軍奧邵奈克(Olufunke Oshonaike)和西班牙好手多沃拉克(Galia Devorak)，下一戰若能淘汰斯洛伐克名將巴拉佐娃(Barbora Balazova)，第三輪就有機會對陣中日等國的超一流選手。

劉娟1985年出生在中國武漢，曾在2001至2006年間效力中國國乒，2011年移民美國，第二年就獲得美國公開賽女單冠軍，2018年又拿下美國女單冠軍與女雙冠軍；因未入美國籍，她錯過了倫敦和里約奧運；直到去年在加州奪得奧運選拔賽冠軍，已入籍美國的劉娟方得以水到渠成地代表美國出征東京。

劉娟代表美國參加東京奧運會，這是劉娟第一次出戰奧運，也是她一生的夢。(路透)

這是劉娟第一次出戰奧運會，這也是她一生的夢想；東京奧運因新冠疫情延期了一年才舉行，讓今年已36歲的劉娟格外珍惜；除了女子單打，她還將出戰女子團體賽；劉娟24日接受本報記者越洋採訪時，感謝在美華人為她加油，表示一定會專心打好每一場比賽。

美國東奧桌球隊共有四名華裔，其中劉娟和41歲的王慧靜都是中國移民；25歲的張安則在美國出生長大；另一位華裔球員是男隊的周鑫，今年33歲的他，也曾入選中國國家隊。

父母來自西安的張安，七歲開始打桌球，十歲入選美國國家少年隊，11歲進入18歲以下國家青年隊，12歲就進入美國女子國家隊，曾代表美國參加2012年倫敦奧運和2016年里約奧運；張安畢業於伯克利加州大學，最崇拜的桌球明星是張怡寧。

因男友偷偷為她報名選拔賽、才意外取得奧運參賽資格的王慧靜，出生於天津，24歲時前往日本，三年後移居美國；她從未想過還有機會實現奧運夢，認為這是給人生錦上添花。

周鑫在中國國家隊時期，和張繼科是隊友，首次代表美國出戰奧運，他說這將是他一生的榮譽。