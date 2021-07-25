清華學霸楊倩 神槍手奪金 開心「比心」

中國選手楊倩奪得東京奧運會射擊女子10米氣步槍金牌，領獎時俏皮地用雙手比心。(新華社)

東京奧運 會首枚金牌24日在女子10米氣步槍賽場誕生，21歲的中國 小將楊倩扛住了多位世界頂尖高手的壓力，以251.8環的成績奪冠，這也是中國代表團在本屆賽事的首金，成為中國第四位拿到奧運會首枚金牌的運動員。

在資格賽中，楊倩排名第六，順利晉級決賽。處變不驚，堅決果敢，楊倩在決賽中展現出了強大的心理素質；不過她在賽後說，「我也緊張，整個比賽過程我一直在調整自己的心態，整個比賽打下來，內心感覺也是挺艱難的」。

楊倩在女子10米空氣步槍項目為中國奪得東京奧運會首枚金牌；心理淡定是她的奪冠秘訣之一。（路透）

時隔九年為中國代表團再次拿下奧運會首金，在領獎台上，楊倩的笑容被擋在口罩後面，但明亮的眼睛裡都是笑意；在看台上有人給她「比心」，於是她也比了一個大大的「心」回敬。這個可愛的瞬間，精心做好的美甲，頭發上的亮色發夾，讓她在這一刻露出了「00後」女孩子的樣子，她在兩周前才剛過21歲生日。

楊倩目前是清華大學經濟管理學院的大三學生，因為新冠疫情 原因，她特地申請了休學，全心備戰東京奧運，等到比賽結束之後，再重回校園。

首金拿下，重要任務完成，長時間沒回家的楊倩也想父母了；她說最想吃媽媽做的菜，「只要是媽媽做的都喜歡吃，但我最想吃的是油燜大蝦」。

楊倩曾說，奧運席位是對自己幾年來努力的最好回報，要全力以赴做好準備；如今她如願奪冠，不僅讓奧運冠軍的夢想照進現實，更捍衛了中國女槍手為國征首金的榮耀。

2011年小學四年級時，楊倩被選入浙江省寧波市體校射擊隊，國家級教練虞利華說她眼睛中透著一股靈氣，每次大賽都發揮得特別好，她最大的優勢是有顆「大心臟」，小小年紀就非常沉穩，性格特別適合射擊這項運動。

虞利華記得，2012年第一次帶楊倩出去參加全國青少年比賽，有個裁判來找他，說：「你的隊員睡著了。」結果他到樓下訓練場一看，楊倩抱著槍跪在靶位上睡著了；第一次參加全國大賽，居然還能睡著，睡醒了還能拿亞軍，可見楊倩當時的心很大。