我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

一劍封喉勇奪金 孫一文談病重父親哽咽落淚

中國新聞組╱綜合24日電
中國選手孫一文在東京奧運會上奪得女子個人重劍金牌，在頒獎典禮上展示金牌。(新華社)
中國選手孫一文在東京奧運會上奪得女子個人重劍金牌，在頒獎典禮上展示金牌。(新華社)

東京奧運會女子重劍個人賽24日結束決賽的較量，29歲的中國選手孫一文以11:10戰勝羅馬尼亞選手波佩斯庫，奪得冠軍，這是中國體育代表團在本屆奧運會的第三枚金牌。經過里約奧運的一金未得，中國擊劍選手時隔九年重新登上奧運最高領獎台。

半決賽中最後時刻的連續得分，展現了孫一文的良好狀態，並且延續到決賽；儘管對手在決賽開場就率先得分，但孫一文並沒有慌亂，將比分緊咬，最終在最後一局實現反超；但對手也並未放棄，將比分追至8平，此後兩邊各被罰一分，雙方以10平結束常規時間；隨後在決一劍的加時賽環節中，孫一文一劍封喉，奪得冠軍。

在東京奧運會擊劍項目女子個人重劍決賽中，中國選手孫一文以11:10戰勝羅馬尼亞選...
在東京奧運會擊劍項目女子個人重劍決賽中，中國選手孫一文以11:10戰勝羅馬尼亞選手波佩斯庫，奪得冠軍。 (中新社)

在本屆奧運的首個比賽日，孫一文就不負眾望摘得金牌，為中國擊劍隊開了個好頭，也一掃在里約鎩羽的陰霾。這是中國選手首次斬獲女子重劍個人賽奧運金牌，也是中國奧運會歷史上第五枚擊劍金牌。

在奪冠後的記者會上，孫一文談到父親時哽咽落淚，因為她的父親正在病重中。她透露，前一個月，她父親已經被醫院下了病危通知書，讓她很難選擇，因為醫生說她父親的生命，快的話也就十天，慢的話可能也就幾個月。

孫一文說，「我知道打比賽是需要隔離的，然後我就害怕有可能回國以後，就看不到我父親了；但是我沒辦法，我必須得為國出征，我有我的使命」。真是自古忠孝兩難全。

中新社報導，孫一文來自山東青島，出生於1992年，小時候一到冬天就感冒，於是開始練習跑步，一個月後她趕上體校擊劍教練到學校挑運動員，就這樣開始了在劍道的第一步；對這項運動懷有的強烈好奇心，驅使著她不斷進步。

孫一文在2016年登上里約奧運的擊劍台，不料在率先進行的個人賽中，孫玉潔、許安琪兩位主力意外在首輪被淘汰，獨自扛起女重大旗的孫一文在銅牌爭奪戰中險勝法國選手勞倫-倫比，幾天後又和隊友一起奪得重劍團體亞軍。

在里約獨缺金牌的遺憾，終於在東京得到彌補。個人賽結束後，孫一文還將帶領中國女重隊衝擊集體項目金牌。

東京奧運 中國

上一則

Delta肆虐、未接種者限制多 猶豫者終於願打疫苗

下一則

東奧／熱浪來襲 氣溫飆破90℉「疫」外讓選手更難熬

延伸閱讀

東京奧運開幕式轉播 在美收視率創33年新低

東京奧運開幕式轉播 在美收視率創33年新低
故意？中國奪金 CNN新聞標題加新冠 路透配醜圖

故意？中國奪金 CNN新聞標題加新冠 路透配醜圖
東奧／侯志慧舉重3項破紀錄 賽前勤跑7樓減重

東奧／侯志慧舉重3項破紀錄 賽前勤跑7樓減重
東奧／孫一文一劍封喉奪金 談病重父落淚

東奧／孫一文一劍封喉奪金 談病重父落淚

熱門新聞

德州民主黨籍眾議員茱莉‧強生（Julie Johnson）13日才在推特貼出與其他黨內議員一起搭機的畫面。（取材自推特@juliejohnsonTX）

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

2021-07-17 20:09
亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。圖中紅圈可以看到，一名劫匪手拿長槍。（視頻截圖）

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

2021-07-17 20:08
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
全球首富貝佐斯(圖)20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，為私人太空旅行再創里程碑。Getty Images

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

2021-07-20 11:18
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
碰瓷案外案（下）

碰瓷案外案（下）