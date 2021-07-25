美男子游泳奪首金 中國軍團3金1銅領先

生於馬里蘭州的美國泳將卡拉茲，25日在東奧男子400公尺個人混泳中奪得金牌。這是美國代表隊在東奧中的首面金牌。圖為卡立茲25日游抵終點後獲勝表情。(路透)

東京奧運 23日開幕後，美國 24日以男子400米個人混合泳比賽中奪下首面金牌；美國女子足球隊也在第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)的觀戰下雪恥，首日以6比1的比數技壓紐西蘭隊，一掃前場敗給瑞典的難堪；截至24日，美國以一金一銀一銅三面獎牌的總數，和南韓併居第二，中國 則以三金一銅居第一。

●卡利斯茲好強 400米混泳美奪金銀

美國泳將卡利斯茲(Chase Kalisz)24日在游泳400米個人混合四式，繳出4分9秒42的成績拿下金牌，一掃在四年前奪銀的遺憾。這也是美國在此屆東奧的第一面金牌。

游泳400米混合四式的金銀牌都由美國包辦，銀牌得主則是游出4分10秒28的利德蘭(Jay Litherland)。

卡利斯茲說：「這面金牌對我意義非凡，這是我在游泳生涯中，最後想達成的成就，這是我長久以來的夢想。」

400米混合四式對美國觀眾並不陌生，這不僅是奧運游泳的第一個項目，「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)在此項目曾在2004年和2008年奧運奪金，2012年則由洛捷迪(Ryan Lochte)摘金。

女子射擊10米氣步槍決賽，中國選手楊倩贏得東京奧運會首枚金牌。（新華社）

東奧第二天，中國選手侯志慧在女子舉重49公斤級奪得冠軍，搶得中國第二金。 （美聯社）

東奧第二天，中國選手孫一文在女子擊劍項目個人重劍決賽中，以11比10戰勝羅馬尼亞選手，奪得金牌。（Getty Images）

●中國金花耀眼 射擊舉重擊劍奪冠

24日是東京奧運會的首個正式比賽日，中國軍團表現搶眼，在楊倩射落奧運首金後，侯志慧、孫一文又為中國代表團錦上添花，以三金一銅領跑；相較之下，美國代表團則是49年來第一次沒能在奧運首日入帳金牌。

首枚金牌來自射擊場，初次參加奧運會的中國00後小將楊倩，奪得女子十米氣步槍，並刷新奧運紀錄；這不僅是東京奧運誕生的首個冠軍，也是中國代表團的首枚金牌；楊倩也刷新奧運會紀錄。

在女子舉重49公斤級A組比賽中，中國選手侯志慧拿到金牌；她在比賽中創造了抓舉、挺舉以及總成績三項奧運紀錄，最終以210公斤的成績輕鬆奪冠。

女子重劍個人賽決賽，中國名將孫一文在開局落後的情況下，最終以11:10逆轉擊敗羅馬尼亞老將波佩斯庫，奪得金牌；這是中國選手首次斬獲女子重劍個人賽奧運金牌，也是中國奧運會歷史上第五枚擊劍金牌。

美國代表隊方面仍有振奮人心的亮點：男子體操團體賽奪牌希望固然不大，但是個人賽上鋒芒盡顯；女足隊則以6比1的比數擊敗紐西蘭隊。

●美男體操居四 馬龍個人奪牌有望

24日體操賽場上，男子團體賽固然以第四名晉級決賽，但是與前三名，日本、中國、俄羅斯有5分左右的差距，奪牌難度巨大，不容一絲差錯；事實上，在近年來國際賽事的獎牌榜上，美國也是世界第四，然後大幅落後於這三個國家。

另一方面，在個人賽上，馬龍(Brody Malone)的個人全能及單槓、米庫拉克(Sam Mikulak)的個人全能及雙槓、摩爾達爾(Yul Moldauer)的地板體操、尤德(Alec Yoder)的鞍馬均晉級決賽；晉級男子體操團體賽的則是馬龍及米庫拉克。

其中馬龍雖是第一次參加世界性的比賽，但奪牌希望濃厚。

●吉兒進場打氣 美女足強壓紐西蘭

至於女足，則在24日一雪21日開幕戰上以3比0敗給瑞典的難堪紀錄，因為該場比賽終結2019年1月以來，連續44場不敗紀錄，也是自2017年以來首度「抱蛋」而歸；此外，瑞典女足也是美國的死對頭，2016年里約奧運八強賽時曾把美國「踢」出局。

這讓後衛凱利．歐哈拉(Kelley O'Hara)在賽前表示，對戰紐西蘭不容惻隱之心；果然在24日的賽事上，中場琳賽．霍蘭(Lindsey Horan)在上半場尾聲時奪下二分，在吉兒下半場進場觀戰後，以6比1壓制紐西蘭隊。

雖然體操男子團體奪牌難度大，不過教練麥克魯(Brett McClure)說，「沒什麼可以失去」的心理，其實也讓大家的壓力大幅降低，或能對大家的表現有所助益；摩爾達爾則說，體操的有趣在於，不論強隊弱隊，比賽當天「什麼事情都可能發生」，因此可以這樣問：「你相信奇蹟嗎？」