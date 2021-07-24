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寧靜東奧無聲揭幕 靠雲端「加油地圖」為選手加油

編譯陳韻涵／綜合23日電
國際奧委會已經創建「加油地圖」(cheer map)讓遠距收看賽事的粉絲選擇支持隊伍。（取自官網）
國際奧委會已經創建「加油地圖」(cheer map)讓遠距收看賽事的粉絲選擇支持隊伍。（取自官網）

墨西哥與法國奧運足球賽事首戰22日開打，墨西哥門將奧喬亞(Guillermo Ochoa)在開賽半小時，即飛撲擋下法國隊的進攻；這在過往奧運是會引起歡聲雷動、球迷唱戰歌歡呼吶喊的場景，今年在東京奧運將不復見，除了選手、教練與裁判間的交談，可能只剩下場外的蟬鳴。

受新冠肺炎疫情影響，東奧延期一年，終於以「寧靜奧運」(Quiet Games)的方式登場，考量防疫，絕大多數賽事禁止觀眾入場。

新冠肺炎疫情以來已在全球奪走413萬條人命，舉辦奧運的日本，居民大多未接種疫苗。

牛津大學(Oxford)數據平台「用數據看世界」(Our World in Data)21日統計，23%日本人完全接種疫苗，12%國民至少接種一劑疫苗。

官員本月初宣布禁止開放觀眾入場，主辦單位虧損數億元門票，也讓奧運首度閉門比賽。

全世界的球迷將透過轉播觀賞東奧開、閉幕式與賽事進行，選手不以為意，表示經過去年一年訓練也已習慣，但也有運動員對此感到遺憾，僅慶幸日本力排眾議舉辦奧運。

美國女子足球隊21日以0比3敗給瑞典後，美國球員克莉絲汀‧裴瑞絲(Christen Press)說，「沒有觀眾的比賽已經維持一段時間，我們想念大家，想念彼此的聲音，能夠聽到親友和本國粉絲的加油聲當然會很開心，那是支持我們的來源。 」

美國壘球選手凱特·奧斯特曼(Cat Osterman)說：「很雀躍並感激能在這裡(參加奧運)，雖然有很多情況令人想哭，但我們必須適應並與對手較勁。」

東奧組織委員會表示，將在現場播放過去奧運相應賽事的觀眾聲音，讓選手身歷其境。

國際奧委會(IOC)已經創建「加油地圖」(cheer map)讓遠距收看賽事的粉絲選擇支持隊伍；IOC主席巴赫(Thomas Bach)說：「我們會看到各國與地區粉絲透過網路聲援選手的力道，希望這能激起競賽，不僅是在運動員之間，也存在支持者、粉絲及國家之間。」

然而，22日開打的足球賽中，墨西哥以4比1力壓法國，該場次並未播放觀眾音效，而「加油地圖」只有墨西哥市附近出現唯一一個點。

歡迎來到，寧靜奧運。

墨西哥與法國奧運足球賽事首戰22日開打，過往必會歡聲雷動場景，東京奧運不復見。（...
墨西哥與法國奧運足球賽事首戰22日開打，過往必會歡聲雷動場景，東京奧運不復見。（路透）
墨西哥與法國奧運足球賽事首戰22日開打，過往必會歡聲雷動場景，東京奧運不復見。（...
墨西哥與法國奧運足球賽事首戰22日開打，過往必會歡聲雷動場景，東京奧運不復見。（路透）

東京奧運 墨西哥 美國

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