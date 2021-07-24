東奧開幕「日增19染疫」創新高 美泳將仍拒打疫苗

東奧至少110人確診，美泳將安德魯奪金濃厚但未接種，隊友不滿引起爭議。（路透）

東京奧運 23日正式開幕指出，主辦單位當天宣布又有19名賽事有關人員確診新冠肺炎，其中有三名選手；截至目前至少有110名東奧相關人員在日本確診，包括13名選手。

另一方面，美國 游泳代表隊一名有望奪選手拒絕接種新冠疫苗 ，引發內部發生爭執；美國代表隊由613名運動員組成，近百名選手未接種疫苗，完全接種率為83%。

紐約時報報導，東奧組委會並未點名哪些人感染新冠，但一名住在選手村的運動員經指認曾密切接觸來自捷克共和國的沙灘排球選手；該沙排選手本周也已檢出確診。

日本雖頒布嚴格管制措施，避免奧運舉辦期間疫情擴大；但新冠確診案例再升，22日新增5300多例，為兩個月以來之最；日相菅義偉23日會見輝瑞藥廠執行長博爾拉(Albert Bourla)，要求輝瑞加速把今秋安排交貨的疫苗送到日本。紐時統計，日本總人口中，完成疫苗接種者約23%。

醫學界認為，東奧主辦方每日執行檢疫，估計確診案例還會增加，即便已完成接種疫苗者都無法倖免。

前金牌女泳將瑪雅‧狄拉多(Maya DiRado)本周在推特發表貼文，指責男泳將安德魯(Michael Andrew)拒絕接種新冠疫苗，對美國游泳隊奪牌造成威脅，目前隊內爆發爭議。

東奧至少110人確診，美泳將安德魯奪金濃厚但未接種，隊友不滿引起爭議。（美聯社） 美國前金牌女泳將瑪雅‧狄拉多指責男泳將安德魯拒絕接種新冠疫苗，對美國游泳隊奪牌造成威脅。（美聯社）

安德魯日前表示，自己不接種疫苗的原因之一，在不想讓體內出現無法因應的反應；身為菁英層級的運動員，做每件事都要計算仔細，明瞭後果；接種疫苗後會有適應期，他可不想訓練期間浪費任何一天；安德魯表示，未來也不打算接種。

狄拉多在2016里約奧運奪得含兩面金牌共四面獎牌，同年退役後成為運動員代表，加入美國泳協理事會；她表示安德魯自以為是的決定，即便讓隊友染疫的風險並不大，都讓她覺得苦惱。

美聯社報導，前金牌泳將爾文(Anthony Ervin)發推文向狄拉多表示，安德魯去年12月便感染新冠，然後痊癒，所以有自然免疫力；安德魯的另名隊友席爾茲(Tom Shields)則批評狄拉多的立場，說她大賽前夕羞辱參賽選手，算哪門子的負起責任？雙方在網上唇槍舌劍，對強調團隊勝利高於個人成就的美國游泳隊，實令人吃驚。

東奧至少110人確診，美泳將安德魯奪金濃厚但未接種，隊友不滿引起爭議。（Getty Images）