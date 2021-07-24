我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

漫畫風進場 濃濃日本味 東奧順便帶起電玩動漫風

編譯林梅婕／綜合23日電
東京奧運會開幕式上，出場隊伍前頭寫著國家名稱的標語牌以漫畫對話框作為造型，舉牌員的穿著也加入漫畫風格的巧思；圖為美國代表隊。(Getty Images)
東京奧運會開幕式上，出場隊伍前頭寫著國家名稱的標語牌以漫畫對話框作為造型，舉牌員的穿著也加入漫畫風格的巧思；圖為美國代表隊。(Getty Images)

23日晚間的東京奧運開幕典禮上凸顯了日本的漫畫文化，對日本漫畫迷們是一大鼓舞；各國運動選手們伴隨著許多觀眾熟悉、動漫改編的電玩遊戲音樂下依序進場，而隊伍中寫著國家名稱的標語牌也以漫畫對話框作為造型，舉牌員的穿著也加入漫畫風格的巧思。

日本漫畫源自12世紀，佛教僧侶在捲軸上描繪動物與人類一些相似行為；如今漫畫成為日本文化的代表，雖然有許多不同的流派，卻吸引著不同世代的讀者。

知名漫畫家手塚治虫(Osamu Tezuka)是這次的動漫大使之一「原子小金剛」(Astro Boy，或譯「鐵臂阿童木」)作者，同時也被譽為「漫畫之父」；儘管他在1989年去世，但他在日本漫畫界的地位，有如美國的華特·迪士尼(Walt Disney)。

其他的漫畫奧運大使如「七龍珠」(Dragon Ball)和「美少女戰士」(Sailor Moon)的作者鳥山明(Akira Toriyama)與武內直子(Naoko Takeuchi)，也都是享譽國際的漫畫家。

東京奧運會開幕式上，出場隊伍前頭寫著國家名稱的標語牌以漫畫對話框作為造型，舉牌員...
東京奧運會開幕式上，出場隊伍前頭寫著國家名稱的標語牌以漫畫對話框作為造型，舉牌員的穿著也加入漫畫風格的巧思；圖為列支敦士登代表隊。(美聯社)

一般在閱讀漫畫的頁數是從右向左讀，而且多以黑白為主，大多作品一直到後期改編成動畫或電玩才會有彩色版，因此舉牌員的服飾也是以黑白相間作為呼應。

這次開幕的音樂更是一大焦點，採用日本電玩大廠SEGA、卡普空(Capcom)和史克威爾艾尼克斯(Square Enix)的遊戲主題曲；包括「勇者鬥惡龍」(Dragon Quest)、Final Fantasy和魔物獵人等。

這些音樂平時可能讓沈迷於電玩遊戲學生的家長感到惱人，但在日本卻被視為非凡的藝術；開幕遊行中就有三首原聲帶歌曲是來自知名電玩「尼爾系列」(NieR)。

此外，進場的第一首歌曲則是勇者鬥惡龍的「序章」，該電玩是主題角色扮演遊戲的始祖，推出後在日本大受歡迎，甚至曾爆發300名學生為了搶購「勇者鬥惡龍III：接著邁向傳說」(Dragon Quest III)，同時翹課。

去年電影版剛上映的「音速小子」(Sonic the Hedgehog)原始電玩主題曲Star Light Zone，後來用於任天堂遊戲「瑪利歐&索尼克(音速小子)AT東京奧運」(Mario & Sonic at the Olympic Games)，也出現在開幕歌曲中。

日本 東京奧運 動漫

上一則

東奧另類亮點…南太猛男互裸上身 開幕式「旗」逢對手

下一則

兩代東奧 兩樣日本 57年前是繁榮起點 57年後倦怠失望

延伸閱讀

圖輯／中國楊倩「射」出東奧第1金 比美當年許海峰

圖輯／中國楊倩「射」出東奧第1金 比美當年許海峰

東奧沒有戰歌、不能歡呼 快用「加油地圖」為選手喝采

東奧沒有戰歌、不能歡呼 快用「加油地圖」為選手喝采
東奧／大坂直美點聖火 對3個國家有重要意義

東奧／大坂直美點聖火 對3個國家有重要意義
兩代東奧 兩樣日本 朝氣希望到倦怠失望

兩代東奧 兩樣日本 朝氣希望到倦怠失望

熱門新聞

德州民主黨籍眾議員茱莉‧強生（Julie Johnson）13日才在推特貼出與其他黨內議員一起搭機的畫面。（取材自推特@juliejohnsonTX）

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

2021-07-17 20:09
亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。圖中紅圈可以看到，一名劫匪手拿長槍。（視頻截圖）

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

2021-07-17 20:08
全球首富貝佐斯(圖)20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，為私人太空旅行再創里程碑。Getty Images

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

2021-07-20 11:18
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉

鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體
審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案

審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案