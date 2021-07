漫畫風進場 濃濃日本味 東奧順便帶起電玩動漫風

東京奧運會開幕式上,出場隊伍前頭寫著國家名稱的標語牌以漫畫對話框作為造型,舉牌員的穿著也加入漫畫風格的巧思;圖為美國代表隊。(Getty Images)

23日晚間的東京奧運 開幕典禮上凸顯了日本 的漫畫文化,對日本漫畫迷們是一大鼓舞;各國運動選手們伴隨著許多觀眾熟悉、動漫 改編的電玩遊戲音樂下依序進場,而隊伍中寫著國家名稱的標語牌也以漫畫對話框作為造型,舉牌員的穿著也加入漫畫風格的巧思。

日本漫畫源自12世紀,佛教僧侶在捲軸上描繪動物與人類一些相似行為;如今漫畫成為日本文化的代表,雖然有許多不同的流派,卻吸引著不同世代的讀者。

知名漫畫家手塚治虫(Osamu Tezuka)是這次的動漫大使之一「原子小金剛」(Astro Boy,或譯「鐵臂阿童木」)作者,同時也被譽為「漫畫之父」;儘管他在1989年去世,但他在日本漫畫界的地位,有如美國的華特·迪士尼(Walt Disney)。

其他的漫畫奧運大使如「七龍珠」(Dragon Ball)和「美少女戰士」(Sailor Moon)的作者鳥山明(Akira Toriyama)與武內直子(Naoko Takeuchi),也都是享譽國際的漫畫家。

東京奧運會開幕式上,出場隊伍前頭寫著國家名稱的標語牌以漫畫對話框作為造型,舉牌員的穿著也加入漫畫風格的巧思;圖為列支敦士登代表隊。(美聯社)

一般在閱讀漫畫的頁數是從右向左讀,而且多以黑白為主,大多作品一直到後期改編成動畫或電玩才會有彩色版,因此舉牌員的服飾也是以黑白相間作為呼應。

這次開幕的音樂更是一大焦點,採用日本電玩大廠SEGA、卡普空(Capcom)和史克威爾艾尼克斯(Square Enix)的遊戲主題曲;包括「勇者鬥惡龍」(Dragon Quest)、Final Fantasy和魔物獵人等。

這些音樂平時可能讓沈迷於電玩遊戲學生的家長感到惱人,但在日本卻被視為非凡的藝術;開幕遊行中就有三首原聲帶歌曲是來自知名電玩「尼爾系列」(NieR)。

此外,進場的第一首歌曲則是勇者鬥惡龍的「序章」,該電玩是主題角色扮演遊戲的始祖,推出後在日本大受歡迎,甚至曾爆發300名學生為了搶購「勇者鬥惡龍III:接著邁向傳說」(Dragon Quest III),同時翹課。

去年電影版剛上映的「音速小子」(Sonic the Hedgehog)原始電玩主題曲Star Light Zone,後來用於任天堂遊戲「瑪利歐&索尼克(音速小子)AT東京奧運」(Mario & Sonic at the Olympic Games),也出現在開幕歌曲中。