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東奧聖火以氫氣點燃創先例 1824架無人機組成藍地球 照亮星空

記者顏伶如／綜合報導
由1824架無人機組成的藍色地球，23日晚在東京奧運會開幕式上驚艷亮相，從市區上空飛進體育場。(Getty Images)
由1824架無人機組成的藍色地球，23日晚在東京奧運會開幕式上驚艷亮相，從市區上空飛進體育場。(Getty Images)

由1824架無人機組成的藍色地球，23日晚在東京奧運會開幕式上驚艷亮相，經市區飛...
由1824架無人機組成的藍色地球，23日晚在東京奧運會開幕式上驚艷亮相，經市區飛向體育場。(Getty Images)

今年東京奧運的聖火設計概念來自太陽，並創下奧運史上首度以氫氣為動力點燃聖火；東京國家體育場(National Stadium)聖火台設計主旨則在於符合環保精神，凸顯讓地球獲得更好的保護；而在23日晚間東奧開幕典禮接近尾聲時，並出現無人機演出的特大亮點。

在東京奧運開幕式結束前，共有1824架無人機升上體育館上方的夜空， 首先排列出奧運標誌，後來則變換隊形，組成一個藍色地球；現場配樂為英國著名搖滾樂團披頭四(The Beatles)前主唱約翰藍儂(John Lennon)反戰求和平的經典歌曲「想像」(Imagine)，藍儂的妻子是日裔的小野洋子。

為了凸顯環保意識，東京奧運會聖火開歷史先例，首次使用氫氣為燃料；圖為熊熊燃燒的奧...
為了凸顯環保意識，東京奧運會聖火開歷史先例，首次使用氫氣為燃料；圖為熊熊燃燒的奧運聖火。(歐新社)

先前的奧運聖火通常以丙烷做為燃燒材料，自從1928年阿姆斯特丹奧運改採現代化聖火台以來，奧運聖火也曾使用鎂、火藥、合成樹脂及橄欖油等；相隔八年之後的柏林奧運，則開始推出奧運聖火傳遞，東京奧運首度使用氫氣為聖火台的燃燒材料。

氫氣與丙烷不同，燃燒時不會產生二氧化碳；東京奧運聖火台使用的氫氣，是由福島一處工廠製造，工廠採用可再生能源，但在聖火傳遞過程中，氫氣與丙烷兩者並用。

2012年倫敦奧運主辦單位曾經宣稱，將推出低碳版本的聖火火把，可惜後來設計出現問題，來不及在奧運會上登場，後來使用丙烷與丁烷混合的燃料。

2016年里約奧運時，巴西官員基於節能減碳目標，委託打造的聖火台規模縮小。

東京奧運聖火台是由日裔加拿大設計師佐藤大(Oki Sato)設計，靈感來源是太陽，周圍有花瓣造型圍繞，象徵「活力與希望」；日本女網名將大坂直美(Naomi Osaka)在晚間11時48分點燃聖火，開幕儀式上表演者手持象徵太陽朝氣的向日葵。

東京奧運會開幕上的文藝表演，充滿日本民族文化色彩。(新華社)
東京奧運會開幕上的文藝表演，充滿日本民族文化色彩。(新華社)

東京奧運會開幕上的文藝表演，充滿日本民族文化色彩。(新華社)
東京奧運會開幕上的文藝表演，充滿日本民族文化色彩。(新華社)

東京奧運會開幕上的文藝表演，充滿日本民族文化色彩。(歐新社)
東京奧運會開幕上的文藝表演，充滿日本民族文化色彩。(歐新社)

本屆奧運的聖火傳遞第一棒，16個月前從希臘奧林匹亞(Olympia)出發，但2020年間受到疫情影響一度暫停，火把放在曾經受到2011年大地震及海嘯侵襲的福島展示，直到今年3月25日才恢復傳遞。

東京奧運的無人機升空演出雖然並非有史以來規模最大，卻具有十足視覺效果；2017年超級盃(Super Bow)大賽時，預錄影片播放由300架英特爾(Intel)無人機的演出；今年稍早，現代汽車(Hyundai)為了宣傳豪華車系「捷恩斯」(Genesis)，在上海上空推出3281架無人機的演出。

東京奧運 日裔 減碳

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