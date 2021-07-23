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老將馳騁東奧╱46歲超級媽媽 29年8戰奧運體操

編譯潘勛／綜合日電
八度參加奧運的46歲烏茲別克體操女將丘索維金娜，為了醫治得白血病的兒子，本屆奧運替德國隊出賽的故事，感動世人。(Getty Images)
八度參加奧運的46歲烏茲別克體操女將丘索維金娜，為了醫治得白血病的兒子，本屆奧運替德國隊出賽的故事，感動世人。(Getty Images)

現年46歲的烏茲別克體操女將兼國家代表團旗手丘索維金娜(Oksana Chusovitina)，自1992年奧運以來已連續八次分別代表獨立國協、烏茲別克與德國參賽，這次東京奧運她也不缺席；除締造世界紀錄、進入國際體操名人堂，鼓舞其他女性選手別受年齡心理障礙束縛，終生投入熱愛的運動項目外，她為了白血病的兒子替德國隊出賽的故事，更感動世人。

有線電視新聞網(CNN)報導，蘇聯體操教練亞歷山卓夫(Alexander Alexandrov)早在1990年代初期，第一次見到丘索維金娜，便對她的力量及毅力印象深刻，認為她是那種「半死」狀態還能拚搏的運動員，決心把她招入麾下。

蘇聯瓦解後，1992年的西班牙巴塞隆納奧運，17歲的丘索維金娜代表獨立國協與女子體操隊友共同摘下團體賽金牌，另在三次世界錦標賽奪金，前前後後取得九項世界賽事獎牌。

賽前狂練「死亡跳馬」「除了傻瓜，誰都會怕」

46歲的斯維特蘭娜‧博金斯卡婭(Svetlana Boguinskaia)是丘索維金娜的蘇聯隊友，參加過三屆奧運；她表示，自己現在想都不敢想再參加體操比賽，但看看丘索維金娜居然還辦得到，每隔四年還變得更強。

丘索維金娜賽前常在休士頓訓練中心練習跳馬，東京奧運前練的是「死亡跳馬」(vault of death)這種難度最高的體操技術之一，要做到前手騰躍雙空翻，時機上稍有閃失，就會出錯甚至受傷；2016年里約奧運時，丘索維金娜就因過馬做得太多，錯失奪牌機會，但阻擋不了她本次奧運再試一次。

丘索維金娜向CNN表示，除了傻瓜，不然誰都會害怕，但每天練、做其他不同的練法，就愈能控制恐懼。

蘇聯解體後，丘索維金娜返回祖國烏茲別克，兩次代表國家出賽奧運；2002年她家驚傳噩耗，兒子得了白血病，祖國與俄羅斯都無法治療，她只好求助其他國家，結果德國表示願意一試，但前提是她得代表德國參賽，為了兒子，她當然沒問題。

烏茲別克女將 為兒治病代表德國參賽

經過在德國化療三年、後續檢查五年，醫生證實她兒子的白血病減輕；期間丘索維金娜三次合格參加奧運，還在2008年北京奧運以33歲之齡，為德國拿下跳馬銀牌。

丘索維金娜29年來參加八次奧運，成就令體操界無不震驚，包括她自己也一樣；現在的她表示，無意追求名聲，純粹為了自己熱愛體操而參賽，但東京奧運之後便打算退役。

無論她這次能否奪牌，她的故事都前無古人，銘記入史冊；她展現的體操人生無關輸贏，而是毅力，以及為母則強的母愛力量。

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