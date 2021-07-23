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老將馳騁東奧╱美國馬術戰將 57歲7度參賽

編譯洪毅／綜合21日電
57歲的馬術選手杜登是美國代表團中年紀最長者，這是他第七次參加奧運會。(美聯社)
57歲的馬術選手杜登是美國代表團中年紀最長者，這是他第七次參加奧運會。(美聯社)

運動員多半帶給外界「年輕」的形象；不過本屆東京奧運上，有不少「老將」出馬，試圖從賽事中脫穎而出，奪牌爭光。

本次東奧美國代表團中，年紀最長者為57歲的馬術選手杜登(Phillip Dutton)，將代表美國參加馬術三項賽；這是杜登第七次參加奧運會，在2016年里約奧運時，也是美國代表團中最年者的參賽者。

杜登的馬術不俗，在里約奧運奪下銅牌，創下1952年赫爾辛基奧運以來，美國最年長的奪牌紀錄。

各項賽事代表隊中，平均年齡最年長的為足球選手團，平均年齡為30.8歲，當中又以39歲的前鋒卡莉．洛伊德(Carli Lloyd)最為年長，還有36歲的梅根．拉皮諾(Megan Rapinoe)及蓓琦．莎爾布倫(Becky Sauerbrunn)。

女足隊教練安多諾維斯基(Vlatko Andonovski)表示，他不會以年齡來看待運動員，因為在看待年齡之前，還有非常多值得關注的事情，而最重要就是表現是否出色、能否奪牌爭光；事實上，洛伊德因為膝蓋手術，因此東奧延期一年反而對她有所助益，讓她在這段時間精進球技，狀況比去年更好。

45歲的沙灘排球選手吉布(Jake Gibb)則是美國史上最年長的奧運排球代表隊員，這是吉布第四次參加奧運會；吉布表示，他相信他的體力依然能夠與年輕選手一較高下，而且賽事上的各種變化也看得更多，讓他覺得年齡是他的優勢。

本次東奧的體操代表隊平均年齡雖然只有20.8歲，但平均年齡已是1952年赫爾辛基奧運以來最年長，美國隊年紀最長的是24歲的麥凱拉．斯金納(MyKayla Skinner)；斯金納表示，歲月讓她更有經驗，因此感覺更好，比以前任何時候都還要好。

雖然體操一向給人年輕的印象，但是比斯金納年長的選手大有人在；如烏茲別克的奧克薩娜．丘索維金娜(Oksana Chusovitina)已46歲，這是她第八次參加奧運會，她在里約奧運的跳馬名列第七。

本屆奧運會最年長的運動員為來自澳洲的66歲馬術選手瑪莉．漢娜(Mary Hanna)，漢娜也成為史上第二年長的女性奧運參賽者，次於英國馬術選手蘿娜．強斯東(Lorna Johnstone)參加1972年慕尼黑奧運時的70歲。

57歲的馬術選手杜登是美國代表團中年紀最長者，這是他第七次參加奧運會。(美聯社)
57歲的馬術選手杜登是美國代表團中年紀最長者，這是他第七次參加奧運會。(美聯社)

史上最年長的奧運參賽者為瑞典射擊選手斯旺(Oscar Swahn)，參加1920年安特衛普奧運時已經72歲又280天，但是仍奪下銀牌；現年80歲，曾參加1964年東京奧運的日本馬術選手法華津寬有意打破此紀錄，惜未能入選東奧日本馬術代表團。

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