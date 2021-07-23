追逐榮耀、氣溫危險 東奧變成耐熱賽

今年的奧運在史上最炎熱又潮濕的環境下進行，東京奧運名符其實變成一場耐熱賽。 (美聯社)

籠罩在新冠肺炎 疫情下的東京奧運 命運多舛，延期一年後終於要在23日開幕，雖然期間陸續有選手傳出確診，但今年選手更大的挑戰，恐怕是得在史上最炎熱又潮濕的環境下競賽，東京奧運名符其實變成一場耐熱賽。

東京史上首次舉辦奧運是在1964年，當時也曾被要求將一些夏季的比賽項目改至涼爽的秋天舉辦；國際奧會一直質疑東京的7月和8月不適合運動員們比賽，於是在2019年要求將馬拉松和競走的項目，改至距離東京以北800公里的北海道札幌市。

潮風公園(Shiokaze Park)沙灘排球競賽的運動員們不斷抱怨沙子太熱、燙傷他們的腳底，工作人員只能用冷水不斷沖洗場地，讓比賽成員先在一旁陰暗處等候；奧委會也提供其他降溫設備，例如降溫帳篷、噴霧風扇和冰淇淋等。

日本環境省是依照顏色等級劃分適合外出的程度；20日當天下午當局公布暑熱壓力指數(WBGT)為31.8度、顯示為紫色，代表戶外活動屬「危險」等級；當局一般建議，WBGT若超過31度則列為不適合運動，不過這項標準不太可能適用於奧運選手。

外界也擔心，炎熱的天氣將導致中暑的患者增加，對於原本就被新冠肺炎患者和疫苗接種工作壓得幾乎不堪負荷的醫療機構，恐怕又是一項負擔。

但再怎麼高的溫度，都無法阻擋努力爭取奧運獎牌榮譽的各國選手；近幾屆奧運的傳奇運動員，包括綽號「閃電」的牙買加短跑健將尤塞恩·博爾特(Usain Bolt)和史上最多奧運金牌的游泳 選手「飛魚」麥可·費爾普斯(Michael Phelps)在2016年的里約奧運後宣布退休後，意謂後起新秀將取而代之。

今年24歲的游泳新星崔索(Caeleb Dressel)被認為將會是下一個「飛魚」，有機會成為史上第四位在單場賽事中拿下七面獎牌的游泳選手；崔索在里約奧運中以接力賽拿下兩枚金牌，但這次他將聚焦於個人賽的成就。

來自挪威、今年25歲的沃霍姆(Karsten Warholm)則是在2021年世界田徑鑽石聯賽奧斯陸站的男子400公尺跨欄，以46秒70的成績飆破29年的世界紀錄，成為今年奧運最受人矚目的新秀。

另外，美國女子短跑選手西妮·麥勞克林(Sydney McLaughlin)也在今年的奧運選拔賽中，同樣在女子400公尺跨欄項目中締造世界紀錄，也是東京奧運的焦點。