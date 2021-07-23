我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台7‧27-8‧9降為二級警戒 新增本土23例、2死

河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

追逐榮耀、氣溫危險 東奧變成耐熱賽

編譯林梅婕／綜合22日電
今年的奧運在史上最炎熱又潮濕的環境下進行，東京奧運名符其實變成一場耐熱賽。 (美聯社)
今年的奧運在史上最炎熱又潮濕的環境下進行，東京奧運名符其實變成一場耐熱賽。 (美聯社)

籠罩在新冠肺炎疫情下的東京奧運命運多舛，延期一年後終於要在23日開幕，雖然期間陸續有選手傳出確診，但今年選手更大的挑戰，恐怕是得在史上最炎熱又潮濕的環境下競賽，東京奧運名符其實變成一場耐熱賽。

東京史上首次舉辦奧運是在1964年，當時也曾被要求將一些夏季的比賽項目改至涼爽的秋天舉辦；國際奧會一直質疑東京的7月和8月不適合運動員們比賽，於是在2019年要求將馬拉松和競走的項目，改至距離東京以北800公里的北海道札幌市。

潮風公園(Shiokaze Park)沙灘排球競賽的運動員們不斷抱怨沙子太熱、燙傷他們的腳底，工作人員只能用冷水不斷沖洗場地，讓比賽成員先在一旁陰暗處等候；奧委會也提供其他降溫設備，例如降溫帳篷、噴霧風扇和冰淇淋等。

日本環境省是依照顏色等級劃分適合外出的程度；20日當天下午當局公布暑熱壓力指數(WBGT)為31.8度、顯示為紫色，代表戶外活動屬「危險」等級；當局一般建議，WBGT若超過31度則列為不適合運動，不過這項標準不太可能適用於奧運選手。

外界也擔心，炎熱的天氣將導致中暑的患者增加，對於原本就被新冠肺炎患者和疫苗接種工作壓得幾乎不堪負荷的醫療機構，恐怕又是一項負擔。

但再怎麼高的溫度，都無法阻擋努力爭取奧運獎牌榮譽的各國選手；近幾屆奧運的傳奇運動員，包括綽號「閃電」的牙買加短跑健將尤塞恩·博爾特(Usain Bolt)和史上最多奧運金牌的游泳選手「飛魚」麥可·費爾普斯(Michael Phelps)在2016年的里約奧運後宣布退休後，意謂後起新秀將取而代之。

今年24歲的游泳新星崔索(Caeleb Dressel)被認為將會是下一個「飛魚」，有機會成為史上第四位在單場賽事中拿下七面獎牌的游泳選手；崔索在里約奧運中以接力賽拿下兩枚金牌，但這次他將聚焦於個人賽的成就。

來自挪威、今年25歲的沃霍姆(Karsten Warholm)則是在2021年世界田徑鑽石聯賽奧斯陸站的男子400公尺跨欄，以46秒70的成績飆破29年的世界紀錄，成為今年奧運最受人矚目的新秀。

另外，美國女子短跑選手西妮·麥勞克林(Sydney McLaughlin)也在今年的奧運選拔賽中，同樣在女子400公尺跨欄項目中締造世界紀錄，也是東京奧運的焦點。

東京奧運 游泳 新冠肺炎

上一則

抗Delta 已接種疫苗者再戴口罩？白宮官員爆激辯

下一則

WHO第二階段疫情溯源…中國拒參與 美批不負責

延伸閱讀

曾為白血病兒出征…46歲烏茲別克體操女將 29年8戰奧運

曾為白血病兒出征…46歲烏茲別克體操女將 29年8戰奧運
東奧／防疫太嚴格 水上芭蕾辣媽想「親餵母乳」遭打槍

東奧／防疫太嚴格 水上芭蕾辣媽想「親餵母乳」遭打槍
東奧／捷克又崩潰 再爆1自由車選手確診 全隊6人染疫

東奧／捷克又崩潰 再爆1自由車選手確診 全隊6人染疫
東奧／最老選手祖母級66歲 最年輕只有小學6年級

東奧／最老選手祖母級66歲 最年輕只有小學6年級

熱門新聞

大熱中國電影「失孤」主角原型郭剛堂跟失散24年的兒子郭新振擁抱。(美聯社)

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

2021-07-15 12:03
德州民主黨籍眾議員茱莉‧強生（Julie Johnson）13日才在推特貼出與其他黨內議員一起搭機的畫面。（取材自推特@juliejohnsonTX）

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

2021-07-17 20:09
舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。圖中紅圈可以看到，一名劫匪手拿長槍。（視頻截圖）

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

2021-07-17 20:08
亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
全球首富貝佐斯(圖)20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，為私人太空旅行再創里程碑。Getty Images

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

2021-07-20 11:18
美國眾議院外委會今天通過抗中「老鷹法案」，法案呼籲美台擴大經貿關係、就駐美代表處正名展開協商，也支持台灣有意義參與國際社會，並強調聯合國對中國的承認並不涉台。(本報系資料照片）

美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名

2021-07-15 21:13

超人氣

更多 >
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼
都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧

都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧