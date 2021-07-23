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奧運今開幕 東京人開跑…日增新冠病例近2000 半年新高

編譯陳韻涵／綜合22日電
奧運聖火已點燃，受新冠肺炎疫情影響延後一年舉行的2020東京奧運，將於23日揭幕。(路透)
奧運聖火已點燃，受新冠肺炎疫情影響延後一年舉行的2020東京奧運，將於23日揭幕。(路透)

受新冠肺炎疫情影響延後一年舉行的2020東京奧運23日揭幕；但開幕前夕，東京單日新冠確診增加近2000例，創半年來新高，增加居民的憂慮，加上天氣悶熱、奧運維安與交通管制，以及比賽不准觀眾入場，許多東京居民乾脆選擇出城，避開人潮與酷暑。

拜登夫人抵日 出席開幕式

美國第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)22日抵達東京出席奧運開幕式，預計停留48小時，期間會晤日皇德仁(Naruhito)、首相菅義偉(Yoshihide Suga)夫婦，也將透過視訊慰勞美國選手，並與美國使館人員及其家屬觀賞美墨壘球賽。

美國第一夫人吉兒‧拜登(左)22日抵達東京出席奧運開幕式，會晤日本首相菅義偉夫婦...
美國第一夫人吉兒‧拜登(左)22日抵達東京出席奧運開幕式，會晤日本首相菅義偉夫婦。(美聯社)

對許多人而言，親眼目睹奧運是畢生難得機會，但在東奧開幕前夕，許多居民選擇盡速離城，讓東京22日的聯外交通打結，另有許多人搭飛機外出度假。

東奧在疫情陰霾下開幕，典禮賽事嚴格防疫，開幕式僅開放950人觀禮，而該場館原可容納6萬8000人；為遏止疫情擴散，幾乎所有賽事都禁止觀眾進場，絕大多數在東京舉行的比賽閉門進行。

日本當局12日宣布東京進入緊急事態，防範Delta變種病毒擴散；這已是自疫情爆發以來第四度進入緊急狀態；大多數餐廳與酒吧晚間8點關門，許多道路因舉辦奧運而封閉管制，加上東京天氣燠熱，讓許多東京居民不顧政府呼籲減少旅遊的提醒，駕車離城或搭機飛往北海道等避暑勝地。

東奧開幕前夕，東京22日新增確診病例創半年來新高，當天單日新增1979例，為1月15日2044例以來新高峰。

受新冠肺炎疫情影響延後一年舉行的2020東京奧運，將於23日揭幕，東京單日新冠確...
受新冠肺炎疫情影響延後一年舉行的2020東京奧運，將於23日揭幕，東京單日新冠確診案例卻創半年來新高。(Getty Images)

菅義偉遭撻伐 民望跌至30%

菅義偉把奧運置於國民健康之前，招致撻伐且賠上支持度，民調滿意度近日降至約30%。

在外交方面，菅義偉夫婦22日在東京迎賓館赤阪離宮(Akasaka Palace)接待吉兒並共進晚餐。

吉兒23日會以視訊探望美國隊選手，隨後轉往皇居會晤日皇德仁，晚間出席東奧開幕式，屆時吉兒會與新到任的美國駐日大使館代辦谷立言(Raymond Greene)共同出席；翌日，吉兒將前往美國駐日大使館，與官員及其家屬觀看美墨壘球賽。

吉兒22日從華府飛往日本之前，先中停阿拉斯加州慰問軍眷，並視察當地新冠疫苗接種情況，呼籲民眾盡快打疫苗； 阿拉斯加健康廳數據顯示，當地12歲以上居民約52%已完全接種疫苗。

吉兒24日結束日本行返回華盛頓的途中，也會中停夏威夷檀香山(Honolulu)的診所，宣導接種新冠疫苗的重要。

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