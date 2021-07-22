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共和黨提名2「川普盟友」查國會暴動 波洛西拒絕

編譯潘勛／綜合21日電
眾院議長波洛西(如圖)21日拒絕少數黨領袖麥卡錫提名兩名前總統川普的盟友進入調查國會暴動的特別該委員會，麥卡錫索性把全部五名共和黨眾議員提名人撤走。(歐新社)
眾院議長波洛西(如圖)21日拒絕少數黨領袖麥卡錫提名兩名前總統川普的盟友進入調查國會暴動的特別該委員會，麥卡錫索性把全部五名共和黨眾議員提名人撤走。(歐新社)

眾院擬設專責委員會調查1月6日國會山莊遇襲案，但民主黨籍的眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)21日拒絕少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)提名兩名前總統川普的盟友進入該委員會，麥卡錫索性把全部五名共和黨眾議員提名人全撤走；眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)砲轟麥卡錫，指共和黨高層根本存心阻撓國會對遇襲案的調查。

有線電視新聞網(CNN)報導，波洛西拒絕共和黨派喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)及班克斯(Jim Banks，印第安納州)兩名眾議員進入調查委員會，而麥卡錫乾脆把同黨議員全撤走來回應；凸顯兩黨為創設調查專責委員會之爭愈演愈烈。

搞破壞 共和黨退出民主黨調查

波洛西遴選八名眾議員參與專責委員會，其中有共和黨籍的錢尼，讓委員會即便沒有麥卡錫選派的人馬，依然兩黨都有人參與。

但波洛西拒絕喬丹及班克斯加入，仍授麥卡錫以口實，指波洛西「嚴重濫權」、「破壞憲法」，專責委員會為民主黨一黨執意孤行。

眾院議長波洛西21日拒絕少數黨領袖麥卡錫(左一)提名兩名前總統川普的盟友進入調查...
眾院議長波洛西21日拒絕少數黨領袖麥卡錫(左一)提名兩名前總統川普的盟友進入調查國會暴動的特別該委員會，麥卡錫索性把全部五名共和黨眾議員提名人撤走。(Getty Images)

麥卡錫揚言，除非波洛西讓他選派的五名共和黨籍委員都加入，不然共和黨不會參加民主黨的調查，改而自行查核事實。

送大禮 共和黨壓根沒想要參與

共和黨高層表示，波洛西的拒絕等於送共和黨大禮，原因在共和黨從沒想要參與，他們要是加入專責委員會，勢必被迫面臨難題：逼問川普在國會山莊暴動案扮演的角色。

班克斯及喬丹1月6日都投票，贊成推翻選舉人團的投票結果。

麥卡錫沒派人參加委員會，意味委員會舉辦高規格聽證時，川普沒有盟友助拳辯護；波洛西的發言人哈米爾(Drew Hammill)表示，委員會下周傳喚暴動事件發生之際，四名在第一線的員警作證，時程不會延宕。

眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff，加州)則指責，麥卡錫挑選喬丹及班克斯加入專責委員會，顯然就是在搞破壞，不想查明國會山莊暴動案的真相，令人無法接受；波洛西表示，委員會兩黨都有人參加，可以運作下去。

國會山莊報(The Hill)報導，錢尼指責麥卡錫凡有機會，就想破壞對國會山莊暴動案的調查；眾院少數黨領袖不想讓全民瞭解當時發生的事，但暴動案的調查必須超然於政黨、嚴肅鄭重、就事論事，讓真相水落石出。

共和黨 波洛西 喬丹

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