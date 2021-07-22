共和黨提名2「川普盟友」查國會暴動 波洛西拒絕
眾院擬設專責委員會調查1月6日國會山莊遇襲案，但民主黨籍的眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)21日拒絕少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)提名兩名前總統川普的盟友進入該委員會，麥卡錫索性把全部五名共和黨眾議員提名人全撤走；眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)砲轟麥卡錫，指共和黨高層根本存心阻撓國會對遇襲案的調查。
有線電視新聞網(CNN)報導，波洛西拒絕共和黨派喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)及班克斯(Jim Banks，印第安納州)兩名眾議員進入調查委員會，而麥卡錫乾脆把同黨議員全撤走來回應；凸顯兩黨為創設調查專責委員會之爭愈演愈烈。
搞破壞 共和黨退出民主黨調查
波洛西遴選八名眾議員參與專責委員會，其中有共和黨籍的錢尼，讓委員會即便沒有麥卡錫選派的人馬，依然兩黨都有人參與。
但波洛西拒絕喬丹及班克斯加入，仍授麥卡錫以口實，指波洛西「嚴重濫權」、「破壞憲法」，專責委員會為民主黨一黨執意孤行。
麥卡錫揚言，除非波洛西讓他選派的五名共和黨籍委員都加入，不然共和黨不會參加民主黨的調查，改而自行查核事實。
送大禮 共和黨壓根沒想要參與
共和黨高層表示，波洛西的拒絕等於送共和黨大禮，原因在共和黨從沒想要參與，他們要是加入專責委員會，勢必被迫面臨難題：逼問川普在國會山莊暴動案扮演的角色。
班克斯及喬丹1月6日都投票，贊成推翻選舉人團的投票結果。
麥卡錫沒派人參加委員會，意味委員會舉辦高規格聽證時，川普沒有盟友助拳辯護；波洛西的發言人哈米爾(Drew Hammill)表示，委員會下周傳喚暴動事件發生之際，四名在第一線的員警作證，時程不會延宕。
眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff，加州)則指責，麥卡錫挑選喬丹及班克斯加入專責委員會，顯然就是在搞破壞，不想查明國會山莊暴動案的真相，令人無法接受；波洛西表示，委員會兩黨都有人參加，可以運作下去。
國會山莊報(The Hill)報導，錢尼指責麥卡錫凡有機會，就想破壞對國會山莊暴動案的調查；眾院少數黨領袖不想讓全民瞭解當時發生的事，但暴動案的調查必須超然於政黨、嚴肅鄭重、就事論事，讓真相水落石出。
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