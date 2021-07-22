基建案參院卡第1關 兩黨仍樂觀 妥協在望

兩黨協商後敲定的基礎建設法案，21日在共和黨參議員反對下，未能交付辯論。圖為參院少數黨領袖麥康諾走出議場。(美聯社)

經過兩黨參議員 與拜登 總統協商後敲定的基礎建設法案，原訂21日在參院交付辯論，卻在共和黨參議員反對下受挫，表決結果為51票對49票，未達參院議事規則的60票門檻；由於支持者堅持只要再多花些時間，法案便可望於下周進入投票，讓基礎建設計畫承受壓力增加。

「我們今天投下反對票，是因為還沒準備好，但我們的確希望法案能盡快通過。」兩黨協商小組成員、共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman)說：「我覺得下周一有希望。」

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)原本希望透過程序表決(procedural vote)，讓拖延數周的基礎建設法案兩黨協商得以往前邁進，但共和黨陣營使出費力把事拖(filibuster)議事杯葛戰術，並說兩黨協商小組仍有少數議題有待解決，法案最終版本的細節也需要再次檢視。

由11名共和黨參議員、11名民主黨參議員組成的跨黨派協商小組，21日在程序表決後發表聯合聲明指出：「我們獲得重大進展，已接近達成最後協議。」聲明中說，對於在「未來幾天」讓協議拍板定案感到樂觀。

規模將近1兆元、歷時五年的基礎建設法案，項目包括5790億元的道路、寬頻及其他公共建設計畫開銷；這是拜登基礎建設施政計畫的第一階段，接下來還有民主黨將於下個月宣布、規模更加龐大的3.5兆元計畫。

美聯社分析，被拜登列為首要施政目標的基礎建設計畫，現正處於緊要關頭，考驗拜登在華府爭取兩黨合作的功力；白宮認為對於基礎建設的投資對於美國 能否擺脫新冠疫情危機、振興經濟成長，具有重大影響。

拜登21日動身前往俄亥俄州宣傳他的經濟政策；他說，基礎建設法案是「讓美國經濟重振雄風的藍領階級藍圖」，獲美國民眾普遍支持。

不過，參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)先前曾說，拜登開銷龐大的法案其實是「美國家庭最不需要的」。

過去幾天裡，兩黨協商小組與拜登幕僚持續磋商，討論內容除了道路、橋梁之外，還包括托兒、家庭減稅、教育以及擴大聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)服務範圍。