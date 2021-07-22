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曾憂川普敗選政變？參聯會主席密利：我效忠的是憲法

記者張文馨／華盛頓報導
被新書爆料指曾憂心川普政變的參謀首長聯席會議主席密利21日首度回應說，他謹遵憲法，軍隊嚴守政治中立，效忠的是憲法，而非個人。(美聯社)
被新書爆料指曾憂心川普政變的參謀首長聯席會議主席密利21日首度回應說，他謹遵憲法，軍隊嚴守政治中立，效忠的是憲法，而非個人。(美聯社)

一本撰寫前總統川普執政末期的新書爆料，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)曾擔憂川普發動政變；密利21日說，他謹遵憲法，軍隊嚴守政治中立，效忠的是憲法，而非個人；國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)則稱，密利「骨子裡沒有政治基因。」

去年總統大選結束後，密利就表示，美軍只對憲法宣誓，不對暴君、獨裁者或個人宣誓，並稱全體美軍都將不計代價保護和捍衛憲法。

這次風波源自兩位華盛頓郵報記者萊昂尼格(Carol Leonnig)和拉克(Philip Rucker)所撰寫的新書「我一個人就能搞定：川普災難性的最後一年」(I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year)，書中指密利憂心川普敗選後會為了鞏固權力而發動政變，或採取其他非法手段，因此不斷探詢訊息，並私下密謀阻止之道。

書中描述密利告訴友人、議員和同仁有關政變的威脅，必須對此戒備，「他們可能會嘗試，但不會成功。」

被新書爆料指曾憂心川普政變的參謀首長聯席會議主席密利(右)21日首度回應說，他謹...
被新書爆料指曾憂心川普政變的參謀首長聯席會議主席密利(右)21日首度回應說，他謹遵憲法，軍隊嚴守政治中立，效忠的是憲法，而非個人。左為防長奧斯汀。(美聯社)

1月6日發生國會暴亂後，書中形容，密利將此喻為1933年德意志的帝國議會縱火案，希特勒藉此建立納粹獨裁政權。

密利和奧斯丁21日一起出席國防部記者會時，被問到這個問題，他並未直接回應書中內容，而是強調效忠憲法，且從未打破誓言。

「我和其他參謀首長聯席會議成員，以及全體軍人，我們都宣誓效忠憲法，絕不破壞憲法。」密利說，「從就任至今，我可以說，每一個人都謹遵誓言。」

密利說，美國軍隊是政治中立機構，過去是、現在也是，美軍誓言效忠憲法，而非任何個人；軍隊過去不會，將來也不會，也永遠不應該介入國內政治。

密利表示，仲裁選舉是司法部、立法機關和美國人民要做的事，不是美國軍隊的工作，「我們遠離政治，我們是政治中立機構。」

奧斯丁也挺身捍衛密利說，自己與密利並肩作戰，好幾次同一單位服役，他不懷疑密利的人格特質，密利「骨子裡沒有政治基因。」

密利說，他和參謀首長聯席會議其他成員，一直都是向包括川普在內的總統，提供最佳軍事專業建議，在每個場合都是坦率誠實的，歷次皆然。

川普15日聲明否認自己曾威脅或公開告訴任何人要發動政變，這個想法太過荒唐；「抱歉告訴你們，但選舉對我而言才是政變的形式。」

他還說，「若我要發動政變，最不想和密利將軍一起幹」。

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