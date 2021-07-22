陰謀論困擾、網友揚言對付…選務官員爆出走潮

5月6日，亞利桑納州鳳凰城，員工正在進行由資安公司Cyber Ninjas負責的2020總統大選驗票。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，各地選務官員不堪遭受人身威脅及選舉陰謀論困擾，加上許多限制投票 權州法上路，紛紛選擇離職；司法部因此宣布將成立專門小組，處理各地選務官員頻遭威脅的問題。

報導指出，在威斯康辛州麥迪遜(Madison)擔任選務官員15年的瑪麗貝絲‧魏茲爾-貝赫(Maribeth Witzel-Behl)承辦2020年選務工作時，面臨挑戰與過去幾屆選舉截然不同，包括新冠疫情 、工作量倍增、選舉官司以及重新計票。

威州州法規定，缺席投票(absentee ballots)須有選務官員簽署姓名縮寫，去年11月間魏茲爾-貝赫的姓名縮寫因為重新計票而曝光，網路論壇繪聲繪影指稱她與選舉舞弊有關，有網友揚言要對付她。

47歲的魏茲爾-貝赫受訪時說，已經有一年多的時間，每天都思考著擔任選務人員是否值得，要不要改做比較沒壓力、工時較合理，而且不會收到死亡威脅的工作。她在上個月已同意續任五年。

魏茲爾-貝赫說，去年經常為自己及部屬的人身安全擔心，在警方建議下，辦公室固定鎖門，過濾訪客身分，家裡百葉窗緊閉不開，很怕女兒受到傷害，「整起事件中，就糟糕的部分就是，明白我的家人恐將遭遇不測。」

CNN報導，選舉專家表示，大批選務人員爆發出走潮，將讓選舉運作因此改變，民主制度面臨威脅。

俄勒岡州波特蘭里德學院(Reed College)選舉及投票資訊研究中心(Elections and Voting Information Center)指出，全美約有8000多名地方官員負責選舉事務，雖然對於離職人數並沒有具體統計，但研究人員已經看到令人憂心的跡象。

里德學院選舉及投票資訊研究中心與民主基金會(The Democracy Fund)共同進行的2020年大選問卷調查發現，約有35%地方選務官員表示，2024年大選之前將可申請退休；在身為決戰州的賓州 ，賓州郡政委員協會(County Commissioners Association of Pennsylvania)執行主任莉莎‧薛弗納(Lisa Schaefer)指出，從2019年秋季以來，至少三分之一選務官員已經辭職。

里德學院政治學教授葛朗克(Paul Gronke)指出：「我從州政府官員及地方選務人員聽到的反應都是，壓力無比龐大，他們覺得再也無法承受。」