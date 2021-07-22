給國務院穿小鞋？2黨直指參議員克魯茲阻外交人事

共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。(美聯社)

拜登 總統上台半年，約有60個國務院 外交人事案迄今未獲得確認，只有六件外交人事提名在參議院過關，政府官員及民主黨、共和黨人士都說，共和黨德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)阻擋國務院重要人事案，讓拜登政府面臨障礙，外交工作窒礙難行。

克魯茲也企圖透過人事案，在「北溪2號」(Nord Stream 2)天然氣管線問題上對拜登政府施壓。

有線電視新聞網(CNN)21日報導，克魯茲儼然已成給國務院「穿小鞋」的指標人物，他自己對阻撓幾項國務院資深官員任命，也很自豪。

克魯茲阻礙外交人事，特別針對拜登政府的俄羅斯政策施壓，但某些共和黨人士表示，克魯茲的算計其實無濟於事。

參院外交關係委員會主席、民主黨籍新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)便曾與克魯茲爆發口角；克魯茲接受CNN專訪時說，只要拜登政府根據聯邦法律制裁「北溪2號」，就會立即停止對於人事案的杯葛。

拜登政府21日與德國達成協議，允許北溪2號天然氣管完工，希望讓兩國為此而生的激烈爭執就此落幕；北溪2號斥資數十億元興建，拜登上任時已完工近九成，外交官員們認為，就算美國堅持制裁，也無法阻止氣管完全竣工，與柏林當局達成妥協，緩解盟邦關係緊張，而非再拖延下去，是最好的結局。

但克魯茲聲稱，拜登的妥協是一個世代僅見的地緣政治大錯，未來會讓俄國獨裁者每年因拜登的失策而獲利幾十億元。

報導指出，想破解克魯茲對於外交人事案的阻撓，民主黨必須採取極為耗時的步驟，每件人事案審議過程都克服「費力把事拖」(filibuster)議事規定。

目前約有十多個外交部門主管人事案尚未通過，由職業文官暫代，也讓拜登政府外交政策受到衝擊；官員指出，人事案遭到拖延完全是政治因素，無關被提名人的資格。

由於參院即將於8月休會，政府官員擔心人事案卡關問題在未來幾周將變得更加嚴重。

消息人士指出，外交人事任命耽擱，背後原因還包括參院高層並未把國務院人事案列為優先項目，共和黨籍外交關係委員會成員，則把每件人事案都當做與拜登政府交換條件的工具，國會議員對於被提名人的審查則是作業緩慢，聲稱需要更多時間檢視檔案，某些資料取得時間則頗為耗時。