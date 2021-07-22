薛曼訪中將見王毅 國務院：美中有護欄 不致衝突

副國務卿薛曼(如圖)將於25日至26日訪問中國。中國外交部21日稱美方希望薛曼訪問中國，因此雙方商定時間。(歐新社)

副國務卿薛曼 (Wendy Sherman)將於25日到26日訪問中國 ，將會見中國外交部長王毅，國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，薛曼透過這訪問向中方展示何謂負責任的良性競爭，美國 歡迎在公平環境下的激烈競爭，美中關係是有「護欄」(guardrails)的，不致演變為衝突。

中國外交部21日則將此事歸因為美方意願，稱美方希望薛曼訪問中國，因此雙方商定時間。

英國金融時報日前報導，北京拒絕由首席副部長樂玉成會見，提出由外交部第五號人物、負責美中關係的副部長謝鋒與薛曼會談，王毅則透過視訊和薛曼見面，美方為此暫停訪問計畫。

中國外交部表示，謝鋒將與薛曼「會談」，之後王毅將「會見」薛曼。

這項發展也顯示，美中關係看似劍拔弩張，在關鍵時刻還是「鬥而不破」，各退一步，薛曼雖然還是得與謝鋒會談，但也見到了王毅。

副國務卿薛曼將訪問中國，並會見中國外交部長王毅(見圖)。(路透)

薛曼登陸被認為是在為美國總統拜登和中國國家主席習近平的會面鋪路，美國正運作於今年十月二十國(G20)領導人會議上，促成拜習會。

普萊斯表示，美國不斷尋求與中方高層官員建立實質性且建設性互動，這次會晤正具有這種可能性；確保美中關係在公平競爭的環境中進行，並有責任地管控美中關係，這是持續的努力，也因此副國務卿出訪將是美中下一階段交往的過程。

「副國務卿將透過這次訪問，向中國展現何謂負責任的良性競爭。」普萊斯說。

普萊斯表示，美國歡迎激烈競爭，同時確保競爭環境公平，不致演變成衝突；美中關係是有護欄的，也有清楚定義的參數，美國期待兩國有實質且直接的往來，薛曼此行將可協助達到這項目標。

國務院表示，這些討論即是目前美國致力於與中國官員進行坦率對話的努力，以促進美國利益和價值，及有責任地管控這段關係；薛曼將討論美國對中國行動嚴重關切的領域，以及美中利益一致的領域。

中國外交部表示，中方將向美方表明對發展中美關係的原則立場，以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美方停止干涉中國內政、損害中方利益。

拜登總統上台後，曾與習近平在農曆春節通了兩小時的電話，其後國務卿布林肯(Antony Blinken)和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加會談的外交高層對話卻不歡而散，但雙方正協商如何讓兩國領導人會面。