貝佐斯太空遊只是一小步 目標奪下更多政府大型合約

貝佐斯(中)未來更大的目標是爭取更多政府的太空大型合約。(美聯社)

亞馬遜 (Amazon)及太空 公司「藍源」(Blue Origin)創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)20日飛上太空，與稍早前上太空的維珍集團(Virgin Group)創辦人布蘭森(Richard Branson)互別苗頭；其背後反映出，雖然太空產業要長時間投注大量金錢，但是產業前景也十分可觀，貝佐斯未來更大的目標是爭取更多政府大型合約。

華爾街日報報導，貝佐斯2000年創立藍源迄今，已經投入數十億元在這間公司，而且未來每年都還要再出售10億元的亞馬遜股票，以財力支持藍源的運作發展。

許多太空公司在最近10幾年、甚至20幾年的時間內，看似都在不斷燒錢，但是太空產業的市場前景可謂大有可為；摩根史坦利(Morgan Stanley)估計，隨著登月行動常態化，太空採礦及太空旅遊發展，2040年此產業每年的銷售額將達到1兆元，是現在的三倍。

太空事業也是貝佐斯長年以來的夢想；貝佐斯一直相信，太陽系有一天將遍布人類的定居點；他曾在一次演講中表示：「如果太陽系能有1兆人居住，也代表著我們將有1000名莫札特、1000名愛因斯坦，將是無比的文明成就。」

貝佐斯與其他三位同伴，20日搭乘火箭，升空進入地球離地表約66哩處，在太空艙內展示，失去重心漂浮狀態。(取自藍源公司網站)

1994年創立亞馬遜以來，貝佐斯已讓其從一間網路書店變成稱霸零售界的電商巨頭；美利堅大學教授馬克迪(Howard McCurdy)表示，貝佐斯扶持藍源與當年的亞馬遜相同，也就是將能投入的每一分錢都用在資本設備及創新上。

不過注意到太空產業前景，或是有「太空夢」的億萬富豪不是只有貝佐斯，除專注於太空旅遊的維珍銀河(Virgin Galactic)創辦人布蘭森外，藍源最大的競爭對手，可謂由特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)創辦的SpaceX。

國防部及國家航空暨太空總署(NASA)過去14個財政年度以來，簽訂涉及到SpaceX的合約有52份、規模達28億元，而涉及到藍源的有33份、規模僅4億9650萬元；儘管與SpaceX一樣，藍源也開發出可回收火箭，但是今年以來，SpaceX發射火箭的次數達到23次，領先群倫。

因此對藍源的發展而言，20日成功完成太空之旅只算是展開一小步，比較大的挑戰是如何奪下更多與政府的大型合約，以增強藍源營收穩定度及舉債能力；不過，預期貝佐斯在太空產業上，將持續面臨激烈的競爭。