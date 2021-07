富豪花大錢上太空 虛榮還是造福社會？

貝佐斯一行人20日搭乘火箭,進入太空後,成功回到地面。(美聯社)

維珍銀河(Virgin Galactic)創辦人布蘭森 (Richard Branson)和全球首富貝佐斯 (Jeff Bezos)本月先後乘自家火箭上太空 ,SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)則已購買維珍銀河的太空觀光行程,三人身價合計近4000億元;華盛頓郵報報導,有人批評富豪應花錢濟貧,而非滿足虛榮心,但布蘭森和貝佐斯都認為,創立太空企業就能造福社會,並解決地球的問題。

聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)推文寫道:「地球上最富裕的美國,泰半人口勉強溫飽,看醫生都難,結果世上最有錢的這幾位忙著上太空!」

不過,億萬富豪並不在乎普通人的想法。

商業作家阿圖徹(James Altucher)曾撰文揭示鉅富信念:「白手起家的億萬富豪相信菁英會出頭,出類拔萃而致富。他們能買到任何東西,強化其無所不能的信念。」

布蘭森:新產業能創造800工作機會

富豪不在乎打破常規,因為錢能解決問題,成功的企業家不在乎常識和他人想法、放眼未來,而沒什麼比上太空更具未來感。

布蘭森14日接受談話節目「今日秀」(The Today Show)專訪時說:「我100%同意,有錢人應把90%以上財富花在消除飢餓、改善醫療和教育等,但我們發展新產業能創造800個工作機會,工程師和科學家努力讓人人有機會上太空。」

貝佐斯:身為文明人,要放眼未來

著有「不受限的亞馬遜:貝佐斯與他創造的全球帝國」(Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire)一書的史東(Brad Stone)說:「貝佐斯堅信,當你幹大事時,別人不會理解,你得堅持自己的長期願景。他認為這就是做慈善的一種方式,透過創辦公司並開創新的太空時代,就能幫助世代人。」

貝佐斯20日上太空前的早晨接受有線電視新聞網(CNN)報導訪問,談及外界對太空旅行為富豪專屬娛樂而不把錢和精力花在解決地球問題時表示,「我會說他們大多是對的,但我兩項都要做,地球上有很多問題,而我們已經著手解決。」

月初卸下亞馬遜執行長職務的貝佐斯表示,「作為一個人類物種和文明人」,「放眼未來」很重要;今日成就將為未來世代在太空領域奠定基礎,「解決地球上的問題。」