我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日韓外交高層會晤 強調維繫台海和平穩定重要性

NBA／公鹿拿總冠軍 字母哥狂轟50分榮膺MVP

富豪花大錢上太空 虛榮還是造福社會？

編譯李京倫、陳韻涵／綜合報導
貝佐斯一行人20日搭乘火箭，進入太空後，成功回到地面。(美聯社)
貝佐斯一行人20日搭乘火箭，進入太空後，成功回到地面。(美聯社)

維珍銀河(Virgin Galactic)創辦人布蘭森(Richard Branson)和全球首富貝佐斯(Jeff Bezos)本月先後乘自家火箭上太空，SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)則已購買維珍銀河的太空觀光行程，三人身價合計近4000億元；華盛頓郵報報導，有人批評富豪應花錢濟貧，而非滿足虛榮心，但布蘭森和貝佐斯都認為，創立太空企業就能造福社會，並解決地球的問題。

聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)推文寫道：「地球上最富裕的美國，泰半人口勉強溫飽，看醫生都難，結果世上最有錢的這幾位忙著上太空！」

不過，億萬富豪並不在乎普通人的想法。

商業作家阿圖徹(James Altucher)曾撰文揭示鉅富信念：「白手起家的億萬富豪相信菁英會出頭，出類拔萃而致富。他們能買到任何東西，強化其無所不能的信念。」

布蘭森：新產業能創造800工作機會

富豪不在乎打破常規，因為錢能解決問題，成功的企業家不在乎常識和他人想法、放眼未來，而沒什麼比上太空更具未來感。

布蘭森14日接受談話節目「今日秀」(The Today Show)專訪時說：「我100%同意，有錢人應把90%以上財富花在消除飢餓、改善醫療和教育等，但我們發展新產業能創造800個工作機會，工程師和科學家努力讓人人有機會上太空。」

貝佐斯：身為文明人，要放眼未來

著有「不受限的亞馬遜：貝佐斯與他創造的全球帝國」(Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire)一書的史東(Brad Stone)說：「貝佐斯堅信，當你幹大事時，別人不會理解，你得堅持自己的長期願景。他認為這就是做慈善的一種方式，透過創辦公司並開創新的太空時代，就能幫助世代人。」

貝佐斯20日上太空前的早晨接受有線電視新聞網(CNN)報導訪問，談及外界對太空旅行為富豪專屬娛樂而不把錢和精力花在解決地球問題時表示，「我會說他們大多是對的，但我兩項都要做，地球上有很多問題，而我們已經著手解決。」

月初卸下亞馬遜執行長職務的貝佐斯表示，「作為一個人類物種和文明人」，「放眼未來」很重要；今日成就將為未來世代在太空領域奠定基礎，「解決地球上的問題。」

太空 貝佐斯 布蘭森

上一則

東奧流失門票、廣告 日本200億投資恐放水流

下一則

布蘭森、貝佐斯飛向宇宙 引發「太空起點」辯論

延伸閱讀

富豪搶上太空 是虛榮還是造福社會

富豪搶上太空 是虛榮還是造福社會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
全球首富貝佐斯升空 展開全球首見無駕駛員太空之旅

全球首富貝佐斯升空 展開全球首見無駕駛員太空之旅
貝佐斯太空行離地62哩 比布蘭森飛更高

貝佐斯太空行離地62哩 比布蘭森飛更高

熱門新聞

大熱中國電影「失孤」主角原型郭剛堂跟失散24年的兒子郭新振擁抱。(美聯社)

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

2021-07-15 12:03
德州民主黨籍眾議員茱莉‧強生（Julie Johnson）13日才在推特貼出與其他黨內議員一起搭機的畫面。（取材自推特@juliejohnsonTX）

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

2021-07-17 20:09
舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。圖中紅圈可以看到，一名劫匪手拿長槍。（視頻截圖）

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

2021-07-17 20:08
全球首富貝佐斯(圖)20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，為私人太空旅行再創里程碑。Getty Images

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

2021-07-20 11:18
美國眾議院外委會今天通過抗中「老鷹法案」，法案呼籲美台擴大經貿關係、就駐美代表處正名展開協商，也支持台灣有意義參與國際社會，並強調聯合國對中國的承認並不涉台。(本報系資料照片）

美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名

2021-07-15 21:13
前副總統潘斯14日在華府智庫傳統基金會演說，稱中國共產黨是美國繁榮安全與價值觀的最大威脅。（歐新社）

批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅

2021-07-14 22:00

超人氣

更多 >
走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
吳亦凡懶人包「21女完整時間線」情欲連結超越羅志祥

吳亦凡懶人包「21女完整時間線」情欲連結超越羅志祥
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽