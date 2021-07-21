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河南鄭州3天下了1年的雨 至少12死

中國新聞組／綜合21日電
河南鄭州民眾20日在暴雨中趟水前行。 （路透）
河南鄭州民眾20日在暴雨中趟水前行。 （路透）

中國河南省連日來遭遇百年不遇的強降雨，多地降雨量接連打破歷史紀錄，多處出現河流和水庫水位暴漲導致潰堤和洪災；該省十餘個城市，包括省會鄭州變成水鄉澤國，災情嚴重，在鄭州市區至少已造成12人死亡。

鄭州市防汛抗災指揮部20日發布緊急通知稱，由於當前防汛抗災形勢十分嚴峻，決定從當晚5時起，將防汛二級應急響應提升至一級。

中國氣象局表示，由於1000公里外的煙花颱風與副熱帶高壓氣流引導，大量水氣在河南集結成極端強降雨；河南省氣象局官方微博說，河南此次降雨「突破歷史極值」。

鄭州市政府則說，此次鄭州遭遇的是「百年不遇」的強降水；鄭州市氣象局則說，鄭州最近三天的降雨量，相當於以往一年的量。

位於黃河岸邊的鄭州市因連日暴雨，整個市區一片汪洋，齊腰深的水流不僅將汽車淹沒沖走，還淹沒地鐵站，導致乘客受困；鄭州20日曾在一個小時內下了超過200毫米的暴雨，迫使市府關閉全市的地鐵服務。

7月20日，河南鄭州，車輛經過積水路段。 （中新社）
7月20日，河南鄭州，車輛經過積水路段。 （中新社）

社交媒體上有網友說，鄭州當地建築物的一樓幾乎全部淹了水，很多民眾被困在家中，而且停水、停電。政府還不停下令和提醒民眾，沒有必要不要外出。

社媒上傳的視頻顯示，有人站在灌滿齊腰深水的地鐵車廂裡，而建於地下的地鐵站則成了水池；視頻顯示，位於鄭州西南的汝州市，大街上洪流滾滾，轎車及其他車輛像下鍋的餃子一樣在水中翻滾。

車輛在鄭州市街頭被淹。（新華社）
車輛在鄭州市街頭被淹。（新華社）

還有視頻顯示，有人正在開車，突然洪水奔騰而至，水流一下漫過擋風玻璃。

鄭州市府在微信公眾號上發布通知說，鄭州抗洪形勢嚴峻，當局要根據當地汛情及時提升響應級別，市民應提高防水、防電、防災、避險和自救能力。

當局表示，目前已轉移避險約10萬人，鄭州官方證實洪災已造成12人死亡，5人受傷。

位於中國中部的河南是重要交通樞紐，但目前不僅許多公路和鐵路被關閉或限速，航班也大都延誤或取消；全省9400萬居民的生活和出行，都受強降雨和洪澇災害的影響。

被聯合國科教文組織評為「中國石刻藝術最高峰」的世界文化遺產龍門石窟，也受到水位持續上升的伊河可能潰堤的威脅；而在河南登封市的少林寺也因洪澇災害的威脅而臨時關閉；該市一家工廠則因洪水漫延到廠區合金槽內，導致高溫溶液爆炸。

據當地媒體報導，河南全境目前至少有31座大中型水庫水位超過防汛警戒線，其中至少13座水庫有決堤危險。部分山區河道已發生山洪災害。

氣象局的天氣預報說，連下多日的大暴雨可望在22日停止。

旅客20日滯留在鄭州東站。候車廳出現漏雨情況，旅客撐傘擋雨。（新華社）
旅客20日滯留在鄭州東站。候車廳出現漏雨情況，旅客撐傘擋雨。（新華社）

地鐵站 中國 暴雨

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