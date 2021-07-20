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189記者遭駭…以色列間諜軟體「飛馬」成監控媒體工具

編譯洪毅╱綜合19日電
一名用蘋果手機的以色列婦女站在以色列網路情報公司NSO公司前。該公司的軟體「飛馬」已駭入蘋果手機，成為多國情治單位監控媒體記者的工具。(Getty Images)
一名用蘋果手機的以色列婦女站在以色列網路情報公司NSO公司前。該公司的軟體「飛馬」已駭入蘋果手機，成為多國情治單位監控媒體記者的工具。(Getty Images)

以色列資安網路情報公司「NSO Group」遭爆可能大規模駭入數據洩漏的手機，揭露的訊息將愈來愈多；現在已知的是，有超過5萬個電話號碼，可辨識的擁有者達到1000人、遍及50個國家，涵蓋新聞記者、民權運動人士、以及政府反對派等，且不乏非專制威權的國家，引發聯合國等機構的關注。

5萬個電話號碼可能遭駭的報告，係由非營利組織Forbidden Stories與國際特赦組織(Amnesty International)合作彙整，交給全球16間大型媒體；根據華盛頓郵報報導，這些號碼包括189名記者，逾600名包括政府首腦在內的政治人物，至少65名企業主管，85名民運人士等。

NSO開發的駭客軟體為「飛馬」(Pegasus)，並非5萬的電話號碼都已遭駭，而是被該報告點名「可能成為駭客的目標」。

確定遭駭的手機號碼有37個，包括華郵記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)遺孀成吉茲(Hatice Cengiz)的手機；卡舒吉於2018年於沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡總領事館遇害，美國情報界指沙國王儲涉有重嫌。

擁有可能遭駭的電話號碼記者，來自美聯社、路透社、CNN、華爾街日報、金融時報、法國「世界報」(Le Monde)、德國「南德意志報」等；國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德(Agnes Callamard)表示，許多記者名列其中，顯示「飛馬」是如何被用作脅迫監督媒體的工具。

但是更讓人不安的是，這些報告表明，就算是印度、墨西哥等民主國家，當地政府也會透過監控以達成政治目的。

聯合國人權事務高級專員米雪兒‧巴舍萊(Michelle Bachelet)表示，此事表明，外界最擔憂的情境，也就是監控技術濫用，損害人權的情勢可能已經發生，讓人感到「無比擔憂」；巴舍萊說，監控技術只有用在重罪犯或嚴重安全威脅時才是合理的，但是此事表明，「飛馬」的行為屢次越過紅線，而且沒有受到相應的制裁。

NSO已否認這些報告的指控，認為其充斥著「錯誤的假定及未經證實的推論」，稱這些軟體只用於打擊恐怖分子或重犯。

NSO開發的駭客軟體為「飛馬」(Pegasus)遭爆成為監控媒體的工具。(取自蘋...
NSO開發的駭客軟體為「飛馬」(Pegasus)遭爆成為監控媒體的工具。(取自蘋果App Store)

飛馬 手機 卡舒吉

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