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司法部長：禁止檢方為調查洩密 取得記者通訊紀錄

編譯林梅婕╱綜合19日電
司部長賈蘭德曾在今年6月承諾，司法部將不再追查洩露政府機密的記者紀錄。(美聯社)
司部長賈蘭德曾在今年6月承諾，司法部將不再追查洩露政府機密的記者紀錄。(美聯社)

司法部長加蘭德(Merrick Garland)19日宣布，將正式禁止聯邦檢察官以調查機密洩露為由取得記者的紀錄，扭轉司法部長年以來的政策。

加蘭德曾在今年6月承諾，司法部將不再追查洩露政府機密的記者紀錄，被視為是政府保護機密資訊的同時，必須在維護媒體業者言論自由權上取得平衡，這一直是司法部多年來的棘手問題。

「保護國安機密、防止未授權的資訊被洩露，都絕對是美國政府的重要利益。」加蘭德在備忘錄中寫道：「但政府在國家利益與保護記者免於被迫揭露消息來源的同時，可能無法判斷何者為重。」

然而，加蘭德的命令也允許一些少數例外的狀況，包括記者被懷疑與國外勢力或恐怖組織勾結、透過不法手段取得消息，例如非法闖入等；另外，在面對一些急迫危機的狀況時也可例外，比如綁架或與兒童有關的犯罪事件。

前總統川普執政期間，有記者涉入調查並揭露許多有關俄羅斯及國安機密的消息，川普政府不斷試圖取得來自華盛頓郵報(WP)、有線電視新聞網(CNN)以及紐約時報(NYT)的記者紀錄；在拜登政府上台後，加蘭德面對記者們的強列抗議後隨即採取行動。

拜登總統也曾表示，絕對不允許司法部取得記者的電話或電子郵件記錄，並稱此舉是完全錯誤的行為；加蘭德也在備忘錄中承諾，支持在聯邦法律中納入保護記者的條例。

新聞自由記者委員會(Reporters Committee for Freedom of the Press)理事長布朗(Bruce Brown)對這項政策更是表達贊同與支持：「司法部長在關鍵的時刻，為保護記者權益而採取了必要的措施；這項新政策將確保記者們不必再擔心聯邦政府的干涉，做好向社會大眾報導真相的工作。」

司法部 拜登 川普

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