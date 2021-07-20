對12國網攻 美國起訴受雇中國國安部4名駭客

美國聯邦調查局19日公布四名通緝的中國駭客，左起：朱允敏、呂淑榮、丁曉陽，及程慶民。(FBI網站)

美國 政府19日起訴受僱於中國 國安部，曾對12國發起網路攻擊的四名駭客 。來自中國的網路攻擊竊取智慧財產權和商業機密等資料，已遭美國起訴和通緝；對此，微軟公司稱讚政府的行動，透過聲明表示：「這將幫助國際社會確保恣意進行網路攻擊的駭客負起法律責任。」

美國聯合歐盟北大西洋公約組織(NATO)，以及澳洲、英國、加拿大、紐西蘭與日本等國，共同譴責中國的惡意網路攻擊，包括利用微軟電郵軟體漏洞竊取多國企業和政府用戶資料；這是NATO首次譴責中共網路行動，象徵美國與盟友團結力抗中國的決心。國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，駭客攻擊「對美國經濟和國家案權造成嚴重威脅」。

司法部起訴書寫道，丁曉陽、程慶民與朱允敏三名被告為海南省國家安全部官員，涉及協調與管理駭客，進行有利中國和國有企業的駭客行動；另一名被告吳淑榮則負責製造惡意軟體，對外國政府、企業與大學電腦系統進行攻擊，並且肩負監督其他駭客的工作。

此外，為掩飾中國政府的幕後黑手，海南省國家安全部更成立海南仙盾科技開發有限公司做為掩護；起訴書指出，被告竊取對中國企業與商業部門有「重大經濟效益」的資訊，以省去耗費時間與資源的研發過程。

起訴書指出受害國家遍及各洲，包括美國、加拿大、挪威、印尼、馬來西亞與德國等12國。遭攻擊的產業橫跨航太、國防、政府、教育、醫療和生物製藥等；遭竊取商業機密涵蓋深潛器、自駕車，化學方程式與基因定序等，有助中國國有企業在受害國家取得合約的機密資訊。

對於政府的行動，微軟客戶安全與信任副總裁柏特(Tom Burt)表示，對於集體的資訊安全，這是非常重要且正向的一大步；他說：「若要打擊全世界針對個人、組織和國家的猖獗駭客攻擊，透明化是一大關鍵。」