我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

對12國網攻 美國起訴受雇中國國安部4名駭客

編譯林育正╱綜合19日電
美國聯邦調查局19日公布四名通緝的中國駭客，左起：朱允敏、呂淑榮、丁曉陽，及程慶民。(FBI網站)
美國聯邦調查局19日公布四名通緝的中國駭客，左起：朱允敏、呂淑榮、丁曉陽，及程慶民。(FBI網站)

美國政府19日起訴受僱於中國國安部，曾對12國發起網路攻擊的四名駭客。來自中國的網路攻擊竊取智慧財產權和商業機密等資料，已遭美國起訴和通緝；對此，微軟公司稱讚政府的行動，透過聲明表示：「這將幫助國際社會確保恣意進行網路攻擊的駭客負起法律責任。」

美國聯合歐盟北大西洋公約組織(NATO)，以及澳洲、英國、加拿大、紐西蘭與日本等國，共同譴責中國的惡意網路攻擊，包括利用微軟電郵軟體漏洞竊取多國企業和政府用戶資料；這是NATO首次譴責中共網路行動，象徵美國與盟友團結力抗中國的決心。國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，駭客攻擊「對美國經濟和國家案權造成嚴重威脅」。

司法部起訴書寫道，丁曉陽、程慶民與朱允敏三名被告為海南省國家安全部官員，涉及協調與管理駭客，進行有利中國和國有企業的駭客行動；另一名被告吳淑榮則負責製造惡意軟體，對外國政府、企業與大學電腦系統進行攻擊，並且肩負監督其他駭客的工作。

此外，為掩飾中國政府的幕後黑手，海南省國家安全部更成立海南仙盾科技開發有限公司做為掩護；起訴書指出，被告竊取對中國企業與商業部門有「重大經濟效益」的資訊，以省去耗費時間與資源的研發過程。

起訴書指出受害國家遍及各洲，包括美國、加拿大、挪威、印尼、馬來西亞與德國等12國。遭攻擊的產業橫跨航太、國防、政府、教育、醫療和生物製藥等；遭竊取商業機密涵蓋深潛器、自駕車，化學方程式與基因定序等，有助中國國有企業在受害國家取得合約的機密資訊。

對於政府的行動，微軟客戶安全與信任副總裁柏特(Tom Burt)表示，對於集體的資訊安全，這是非常重要且正向的一大步；他說：「若要打擊全世界針對個人、組織和國家的猖獗駭客攻擊，透明化是一大關鍵。」

中國 駭客 美國

上一則

司法部長：禁止檢方為調查洩密 取得記者通訊紀錄

下一則

iPhone成間諜軟體遇駭重災區 蘋果資安聲譽受創

延伸閱讀

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月
聖地牙哥聯邦檢察官提控四名中國公民參與全球駭客活動

聖地牙哥聯邦檢察官提控四名中國公民參與全球駭客活動
美起訴4名受雇中共國安部駭客 對12國進行網攻

美起訴4名受雇中共國安部駭客 對12國進行網攻

挪威國會遭網路攻擊 當局指幕後元凶源自中國

挪威國會遭網路攻擊 當局指幕後元凶源自中國

熱門新聞

大熱中國電影「失孤」主角原型郭剛堂跟失散24年的兒子郭新振擁抱。(美聯社)

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

2021-07-15 12:03
德州民主黨籍眾議員茱莉‧強生（Julie Johnson）13日才在推特貼出與其他黨內議員一起搭機的畫面。（取材自推特@juliejohnsonTX）

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

2021-07-17 20:09
舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。圖中紅圈可以看到，一名劫匪手拿長槍。（視頻截圖）

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

2021-07-17 20:08
美國眾議院外委會今天通過抗中「老鷹法案」，法案呼籲美台擴大經貿關係、就駐美代表處正名展開協商，也支持台灣有意義參與國際社會，並強調聯合國對中國的承認並不涉台。(本報系資料照片）

美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名

2021-07-15 21:13
前副總統潘斯14日在華府智庫傳統基金會演說，稱中國共產黨是美國繁榮安全與價值觀的最大威脅。（歐新社）

批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅

2021-07-14 22:00
加州洛杉磯郡的東洛杉磯區是全加州接種率偏低地區，Delta變種病毒確診案例也在此地增加中，拉起警鐘。圖為東洛杉磯民眾9日在接受檢測。(Getty Images)

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

2021-07-12 13:18

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准