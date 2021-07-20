美英歐盟北約 譴責中國網攻：包庇駭客 比俄羅斯更糟

美國聯邦調查局19日公布四名通緝的中國駭客，左起：朱允敏、呂淑榮、丁曉陽，及程慶民。(FBI網站)

美國 、英國、澳洲、日本、歐盟及北大西洋公約組織(NATO)19日聯手發表聲明，點名中國 政府進行一連串網路惡意行動，今年稍早發生的微軟公司(Microsoft)電郵系統全球十萬餘伺服器遭破解入侵事件，所有駭客 都與中國國家安全部有關；拜登總統19日發表談話說，北京方面縱容網路犯罪比俄羅斯有過之而無不及，因為中國包庇駭客，克里姆林宮則沒有。

拜登在白宮對媒體表示：「中國政府跟俄羅斯政府不一樣，並沒有發動網路攻擊，但卻保護著做這些事情的電腦駭客，甚至包庇。這就是不一樣的地方。」

至於媒體詢問為何中國未受懲罰，拜登回答，目前仍在釐清事發經過，20日將聽取相關部門簡報，「調查行動仍未結束。」

指控中國入侵全球微軟電郵

美國先前曾指控中國情報部門旗下網軍同時扮演網路罪犯角色，透過駭客行動謀利賺錢，但這項最新聲明是拜登政府首度明確指控中國唆使勒贖軟體攻擊。

擁有30個成員國的北約，也是第一次譴責中國發動網路攻擊，附議拜登政府今年6月的承諾，要團結更多盟邦共同對抗北京的網路攻擊行為；美國官員說，參與發表聯合聲明譴責中國網路駭客行動的國家，超過先前數目。

今年1月起，駭客利用Microsoft Exchange軟體漏洞駭入電腦，似為中國慣用的間諜運作；美方研判，後來相繼發生的勒贖軟體攻擊事件，與中國國家安全部都有關係。

拜登政府19日上午正式指控中國政府，侵入全球各國政府、軍事包商及規模最大企業普遍使用的微軟電郵系統。

美國在與歐盟、北約及盟邦共同發表的聲明當中指出，中國政府助長電腦駭客發動勒贖軟體攻擊；白宮官員說，美國企業遭到勒贖軟體攻擊事件中，在中國情報部門手下工作的電腦駭客，扮演了某些角色。

白宮在聲明中說：「中國出現不負責任的網路行為模式，違背其宣稱希望成為負責任國際領袖的追求目標。」

另一方面，司法部19日宣布，四名中國籍人士丁曉陽(Ding Xaioyang)、程慶民(Cheng Qingmin)、朱允敏(Zhu Yunmin)、吳淑榮(Wu Shurong)長年企圖駭入美國及至少11個國家的企業、大學及政府電腦系統，16日已遭大陪審團以密謀破壞受保密電腦、密謀經濟間諜等罪名起訴。

未祭懲處 有實際層面困難

華盛頓郵報分析，美國雖與盟邦發表聯合聲明，但未進一步對中國祭出懲處，由此可見要挑戰全球第二大經濟體的中國，有著實際層面的困難，畢竟許多企業在中國都有龐大事業。

過去十年來，美國 一直想要設法解決中國政府策畫的駭客行動，這份共同聲明的發布意味著緊張情勢大幅升高，也可看出美國歷經川普執政四年的單邊主義之後，如今拜登政府拉攏盟邦，聯手向中國施壓，要求中國做出改變。

微軟資安部副總監柏特(Tom Burt)19日則對聯合聲明表示肯定指出：「明確指認幕後主使者將有助於國際社會針對無差別攻擊行動究責，如果我們要打擊目標個人、組織或國家而來的日漸猖獗網路攻擊，保持透明化是很重要的。」