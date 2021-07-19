英格蘭解封 強生承認恐有更多人死於新冠肺炎

首相賭很大 英國首相強生曾和17日確診的衛生大臣賈維德接觸，強生原本想要每天篩檢避免隔離，但在各方抨擊下打消念頭，將遵照法規隔離。（美聯社）

英國 英格蘭19日全面解封。有線電視新聞網(CNN)報導，英國首相強生(Boris Johnson)賭很大，連他自己也承認，解封可能使更多人死於新冠肺炎，而且宣布自我隔離檢疫。

強生和財相蘇納克(Rishi Sunak)因曾與確診者接觸，將被限制在官邸工作，且每天接受篩檢 。兩人原本不打算居家隔離，想要改採每天篩檢的前導實驗，繼續工作。但在批評聲浪下，兩人打消念頭，決定遵照法規隔離。

衛生大臣賈維德(Sajid Javid)18日上午確診染疫，他前一天曾到唐寧街開會。賈維德已經接種完疫苗 ，但仍確診。他自述症狀非常輕微，將實施自我隔離，在家工作。

唐寧街辦公室發聲明：「首相和財相都收到國民保健署(NHS)檢測及追蹤(Test and Trace)通知，告知曾與確診者接觸。」通常被告知曾與確診者接觸的人，依法必須自我隔離10天。

目前英國87.8%的成人已接種第一劑疫苗，67.8%的成人接種完畢。雖然疫苗接種降低重症和死亡病例，但高傳染力的新冠變種病毒Delta肆虐，使英國新增確診人數飆升至1月以來新高。

19日起，英格蘭取消強制戴口罩，不再限制社交聚集人數，除特定場所外，不再要求保持社交距離，所有經營場所可恢復營業，也不再要求居家辦公。人口較少的蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭接種率也高，但都決定暫不全面解封。

如果民眾因為接觸確診者而接獲英國國民衛生服務署新冠接觸史App通知，仍須居家隔離十天。隨著英格蘭確診病例增加，須居家隔離人數暴增，本月1日至7日有52萬人收到通知。

強生與財政大臣蘇納克原本想要試行每天篩檢並繼續工作免隔離，但在選民、政敵與企業主大力抨擊下，這項決定不到三小時就被推翻，兩人打消念頭，遵照法規隔離。發言人表示，強生將在他位於契克斯的鄉間宅邸進行隔離，「以遠距方式繼續和內閣開會」。

這不是強生第一次在疫情中冒險。他去年12月2日解封，承諾讓人民過正常的耶誕節，後來因為疫情升溫而食言，再度收緊防疫措施。去年夏天，英國政府鼓勵完全未接種疫苗的大眾回到酒吧和餐廳消費，甚至撥款獎勵。當歐洲其他國家採購疫苗時他不跟進，後來才強力推動接種，施打速度快過歐盟鄰國。

強生承認解封可能意味「更多的新冠死亡病例」，但他說，暑假會刺激經濟，如果不能重啟經濟，「那我們要到什麼時候才能恢復正常生活？」

倫敦帝國學院模型預測，全面解封會引起「嚴重的第三波住院和死亡潮」，帝國學院流行病學家佛格森說，「我認為每天新增10萬例幾乎是不可避免的」。英國雷丁大學細胞微生物學副教授克拉克警告，解封很可能給醫療體系帶來巨大負擔。