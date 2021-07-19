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全美住院、死亡增加 幾全未打疫苗 醫療體系負擔加重

編譯柯立偉╱綜合18日電
醫院表示，目前染病者都是沒有注射疫苗的人，造成新一波的疫情。(Getty Images)
醫院表示，目前染病者都是沒有注射疫苗的人，造成新一波的疫情。(Getty Images)

隨著疫苗普及，全美新增確診數漸下降，但Delta變種病毒疫情反彈，使未接種疫苗者成為染疫高風險族群。現在新增病例雖比不上1月時的住院人數，但各地住院率有上升趨勢，加重醫療體系的負擔，許多醫院考慮重新實施疫情高峰時的緊急應對措施，如重編新冠病毒專責醫護、病房分流等措施。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，全美上周住院率上升36%，第一線醫院觀察到的現況也與CDC統計一致；在中西部7個州擁有41間大型醫院的艾德文醫療集團(AdventHealth)表示，目前收治的1萬2700名新冠病患中，有97%的患者未接種或只接種第一劑。

另一大型醫療集團HCA Healthcare指出，他們收治的已完整接種兩劑疫苗仍染疫的病患只占不到1%。

為了因應在未接種人群間再度爆發的疫情，許多醫院已開始思考重新恢復新冠疫情高峰時的緊急編組，例如撥付專責醫護人員照顧新冠病患，並啟動病房分艙分流。但因長期抗疫，醫護人員已顯疲態；加上完整接種兩劑疫苗的民眾比過去更願意到醫院就診，使醫院漸漸忙碌。阿肯色醫學大學校長帕特森(Cam Patterson)說：「醫護人員太累了，要他們還保持熱情真的有困難。」

而在疫情高峰期間，為了收治大量新冠肺炎病患而推遲其他非新冠患者醫療程序的醫院，本以為自疫苗普及後可以好好處理這些積壓已久的病患，卻又迎來新一波的反彈，許多醫院說，很擔心又必須再度延後非新冠患者的治療期程。

美國癌症協會(ACS)癌症預防與早期治療部資深副主任勞拉．馬卡洛夫(Laura Makaroff)表示，目前各大醫院都還沒消化因疫情而耽誤的治療期程，但癌症也不等人，若再繼續耽擱，這些癌症病人就錯失了及早治療的最佳時機。

疫情 疫苗 癌症

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