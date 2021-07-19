打過疫苗接觸過確診者 學者建議宜檢測與隔離

全美近日未接種的染疫確診人數大幅增加，圖為在洛杉磯市好萊塢大道上行人都上口罩。(路透)

新冠肺炎疫情隨著人們接種疫苗 的規模逐漸擴大而趨緩，儘管面對Delta變種病毒株來勢洶洶，聯邦疾病防治中心(CDC )的官員仍強調，證據顯示去年12月至今年1月接種疫苗的人免疫力並有減弱的現象；不過專家也表示，雖然接種疫苗者染疫的案例為極少數，若出現病症或曾與感染者接觸仍應多加提防。

根據CDC統計，今年7月前接種疫苗的1億5700萬人中，只有5186人為突破性感染且住院治療、或有生命危險；此外，其中超過1500人為無症狀者，或其住院與死亡的原因非新冠肺炎所造成。

喬治華盛頓大學公共衛生學教授溫麟衍(Leana Wen)表示，已完成疫苗接種者無論感染或染疫後無症狀的風險都是相對較低，但「問題是出在Delta變種病毒」。

耶魯大學公共衛生學院流行病學教授亞伯特．柯(Albert Ko)指出，Delta對新冠疫苗防止傳播的能力究竟有多大影響還不得而知，倘若你已完成疫苗接種卻出現染疫症狀，或是曾與確診者接觸，應特別注意以下事項：

何時該接受檢測 ？

曾與染疫者接觸、但本身為無症狀且已完成疫苗接種者；若未接受檢測也應在未來兩周內觀察自己的病症。

雖然CDC指南中建議已完成疫苗接種者無須接受檢測或隔離，但溫麟衍抱持不同看法：「即使這些人沒有出現病症，但如果他們與染疫者長期密切地接觸，對他們進行隔離和檢測也是明智之舉。」

她還建議這些人除了接受檢測，隔離七天後應再接受第二次檢測。

檢測結果呈現陽性該怎麼辦？

CDC建議，若連續十天出現病症且檢測結果為陽性者應再次篩檢並隔離十天；不過溫麟衍強調，就算檢測結果為陰性，若病症沒有消退還是應避免前往公共場合，將病毒傳染給其他人。

另外，如果家中有未接種疫苗或免疫系統不全者，即使是無症狀者也應接受檢測，並在未來七天持續觀察家人的狀況。

如果真的染疫該怎麼辦？

溫麟衍表示，已接種疫苗者就算出現病症也應屬於輕症，雖然多少感到不舒服，但不至於住院，且死亡率極低。