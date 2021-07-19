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曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

佛奇：當年若有疫苗謠言 現在還有天花、小兒麻痺

編譯洪毅／綜合17日電
政府官員紛紛撂下重話，指疫苗不實訊息在科技平台上「如野火般蔓延」。(Getty Images)
政府官員紛紛撂下重話，指疫苗不實訊息在科技平台上「如野火般蔓延」。(Getty Images)

新冠疫苗接種未達政府目標，疫情又升溫，政府官員紛紛落下重話：公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)說，疫苗不實訊息在科技平台上「如野火般蔓延」；拜登總統更說社群網站形同「殺人」，引發政府與臉書的唇槍舌戰；總統醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)則說，幾十年前若有不實訊息，現在美國還會苦於天花跟小兒麻痺。

現任公共衛生署長莫西18日譴責社群網路上的疫苗不實訊息，危害社會。(美聯社)
現任公共衛生署長莫西18日譴責社群網路上的疫苗不實訊息，危害社會。(美聯社)

莫西18日接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)訪問時表示，在科技平台的支持下，關於疫苗的不實訊息在美國「如野火般蔓延」；莫西表示，當衛生部人員與相信這些不實訊息的民眾訪談時，許多人都表示，他們的資訊是從社群平台上取得的。

莫西表示，他一直都在跟大型平台業者對話，表達對不實訊息散播的憂慮，不過這些業者目前做得還「不夠多」；莫西認為，打擊不實訊息需要「全面性」的手段。

拜登16日時更罕見說出重話，指當前染疫去世的民眾幾乎都是未接種疫苗者，因此可說，不實訊息散播讓臉書等社群平台形同「殺人」。

拜登的說法即刻引來臉書的回擊；負責倫理事務的副總羅森(Guy Rosen)表示，用戶資訊顯示，85%美國用戶已經、或有意接種疫苗，另一方面，政府的目標是在4日前讓美國70%成年人接種疫苗，因此可以看出，臉書不是造成政府未達成目標的原因。

臉書與政府的唇槍舌戰已幾乎要浮上檯面；莫西18日接受有線電視新聞網(CNN)訪談時，一匿名臉書官員當面批評，說政府正在為目標跳票「尋找代罪羔羊」，還說莫西其實「私底下」很讚賞他們的努力。

莫西則在節目上直接駁斥，說自己對科技平台的表述「一直都非常一致」。

至於佛奇，則是在17日接受CNN訪問時，就有關疫苗的不實謠言說：「如果幾十年前的時候就有這些，那我『確信』大家『現在』在美國，仍會苦於小兒麻痺。」

佛奇還說：「看看我們現在達成的非凡成就，天花已被消滅，小兒麻痺也在全世界絕大部分的地方絕跡，消滅已指日可待，如果當年推動疫苗遭到現在這般、由特定媒體所造成的阻力，那麼，我想我們『完全不可能』有機會消滅天花，我們『現在』隨時會得到天花。」

身兼美國國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長的佛奇與訪談中再次表示，疫苗在防範新冠發病「十分有效」。

疫苗 美國 臉書

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