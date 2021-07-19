倒數4天 東奧選手村連爆選手染疫 開幕觀禮人數恐再縮水

日本東奧工作人員18日在東京機場歡迎抵達的德國代表隊。國際選手村首度傳出運動員確診病例。 (美聯社)

距離東京奧運 開幕倒數四天，奧運選手村卻接連爆出染疫事件，18日新增十名奧運相關染疫案例中，出現選手村啟用以來染疫選手首例，使東奧蒙上陰霾。同日美國網球青少女將高芙(Coco Gauff)則在推特上宣布，她由於新冠肺炎的篩檢結果呈陽性，將退出本屆東京奧運。

東奧選手村陸續進駐的代表團紛紛掛起旗幟，選手村18日傳出兩名運動員確診新冠。(路透)

奧運選手村17日爆出首例新冠肺炎確診者，為一名海外工作人員，18日卻首次出現選手染疫，十名染疫案例有三名選手，兩人住宿選手村，另外五例大會相關人士、一例媒體、一例相關業者，自7月1日起，奧運相關確診已累積55例。

●南非 足球隊須陰性才能出賽

南非足球協會說，18日確診染疫的，是南非國家足球隊的兩名隊員與一名影片分析師，晚間傳出又一名南非橄欖球隊教練也確診。南非隊預定22日出戰地主日本 隊。組織委員會幹部表示，由於南非足球隊幾乎全隊都被判定為密切接觸者，他們必須在賽前獲得病毒篩檢陰性結果，才能出場。

●英國田徑隊八人須自主隔離

英國奧運協會當天則證實，有六名英國田徑選手和兩名工作人員經確認在前往日本參加東京奧運的航班上，與一名新冠肺炎確診者有密切接觸，因此八人必須作防疫自主隔離。

●美網女將高芙篩檢陽性退賽

現年僅17歲的美國網球好手高芙在宣布退賽的文章中寫道：「我非常失望地分享我的新冠病毒檢測呈陽性、並且無法參加東京奧運會的消息」。她還遺憾地表示，「代表美國參加奧運一直是我的夢想，我希望我將來有更多機會實現這一目標」。

目前尚不清楚高芙是否已經接種新冠疫苗，不過過去一周東京奧運選手村中已陸續傳出多起運動員陽性反應的例子，為本屆奧運會再度蒙上厚厚一層陰影，許多領域的好手也紛紛選擇退出本屆奧運會。

因為新冠疫情，延遲一年的東京2020奧運開幕在即，18日傳出首位選手確診病例，為周五開幕的賽事，投下未知數。(Getty Images)

俄羅斯奧運國家代表隊18日抵達日本成田機場。(美聯社)

●日本曲棍球隊團員有人發燒

選手村出現確診選手，也使得東奧組委會防疫更嚴謹。日本男子曲棍球代表隊當天進駐選手村，預計要舉行記者會，但先延期30分鐘，隨後臨時喊卡，原因是團員中有人發燒，尚未公布是選手或相關人員。日本男子曲棍球隊昨天從岐阜縣的基地，搭乘七小時的巴士來到東京選手村。

其實，部分日本選手不選擇入住選手村，列為重點團隊如桌球、柔道、角力等隊都不入住選手村，選擇以國家訓練中心作為基地，游泳隊也有多名主力以此為據點。

日本首相菅義偉(左)18日在東京的赤坂迎賓館，歡迎國際奧委會主席巴赫(右)等官員。巴赫向菅義偉保證，已採取足夠措施，防止參加奧運會的運動員和工作人員傳播病毒。(美聯社)

日本民眾18日在東京新宿購物中心舉牌示威，反對23日開始的奧運會。(美聯社)

●泡泡式選手村仍憂傳播病毒

根據日本共同社報導，雖然選手村採取「泡泡模式」與外界隔絕，不過某競賽團體的相關人士仍表示，海外運動人士雲集，「傳染令人擔憂」。

共同社報導指出，運動員除選手村外，也可入住獲得許可的飯店或設施。地主的羽球、運動攀岩、自由車等隊，已另尋適合的住宿、訓練地點。中華代表團羽球、高爾夫、射擊等隊，也都另尋經大會認證的住宿地點。

而23日的東奧開幕典禮進場人數預計大幅縮水，根據日本產經新聞報導，原本預計開放國際奧會以及贊助商等，選手以外會有1萬人入場，但目前朝著縮小規模調整，將降低至數百人。