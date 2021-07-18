「夢想生」遭判違法 拜登允上訴 歐巴馬也發聲

聯邦法官裁定DACA違法，衝擊數以萬計夢想生的前途。圖為夢想生在最高法院前面排出「家在這裡」表示認同美國。(美聯社)

拜登 總統17日表示，他對於聯邦法院裁定終止「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA，即夢想生 計畫)的大半內容「深感失望」，這項歐巴馬 政府政策保護許多自幼赴美國的無證夢想生；拜登表示司法部擬提出上訴，他與前總統歐巴馬雙雙敦促國會，提供成為公民途徑，永久保護夢想生。

聯邦法官哈南(Andrew Hanen)16日支持德州與他州，他裁決歐巴馬訂定夢想生計畫時繞過國會，並稱DACA為「非法執行計畫」，他阻止DACA受理新的申請案，因為國土安全部(DHS)「建立夢想生計畫與其持續運作」違反「行政程序法」(APA)。

哈南裁決不會影響目前逾60萬名夢想生申請者的身分，他們可續用夢想生計畫並更新其福利，包括保障他們不會被遣返且可換發工作證；此裁決也促使拜登與其他民主黨人再次敦促國會通過法案，有必要可啟動預算協調程序(budget-reconciliation process)，提供途徑讓夢想生成為公民。

拜登在聲明中指出，哈南裁決令人深感失望，雖然新裁決不影響受DACA計畫保護的現有夢想生，卻使數萬名年輕移民面對不確定的未來；許多夢想生已在美國生活十年以上。

拜登敦促國會訂定法案，永久保護夢想生，「只有國會可以提供途徑讓夢想生成為公民，提供這些年輕人需要而且值得的確定感和穩定感。」

「我一再呼籲國會通過『美國夢與承諾法案』，我再次發出最緊急的敦促。」拜登表示，「我衷心期盼，國會可透過預算協調程序或其他方式，保障夢想生安全，他們已生活在恐懼中太久了。」

歐巴馬17日也在推特表示：「逾九年來，夢想生看著法院與政客辯吵，許多夢想生在他們唯一認識的國家生活；國會已延宕太久，應該採取行動，提供應有的保護。」