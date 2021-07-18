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逾1.3萬件積案 DACA申請大塞車 夢想生憂遭驅逐

編譯洪毅／綜合17日電
積壓超過四個月的DACA展延申請案約有1萬3000件，民眾如果定期提交的文件延遲，可能失去保險、工作權利；甚至面臨驅逐的風險。圖為維權人士集會支持DACA。(美聯社)
積壓超過四個月的DACA展延申請案約有1萬3000件，民眾如果定期提交的文件延遲，可能失去保險、工作權利；甚至面臨驅逐的風險。圖為維權人士集會支持DACA。(美聯社)

新冠疫情影響下，政府機關很多作業延遲，有時候這可能事關民眾的飯碗或生存安全；例如可在美國工作的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)、俗稱「夢想生」的受益人士，如果定期提交的文件延遲，就可能失去保險、乃至工作權利；甚至面臨驅逐的風險。

有線電視新聞網(CNN)報導，現年31歲的周洪(Ju Hong，音譯)從2012年以來，就一直在DACA的庇護下得以在美國生活，他必須每二年提交有關文件以展延權益；但是今年7月，他的DACA適用期限到期之後，他仍沒有得到展延，讓他失去醫療保險，工作也得停止，對生涯及職涯都造成影響。

周洪表示，這種事情過去從未發生，DACA每兩年就會展延，因此這次沒有在期限到期前展延，讓他無法在美國立足。

周洪在上周收到美國公民及移民服務局(USCIS)來電，表示他的DACA已經展延，就待正式通知，在加州阿拉米達郡(Alameda County)衛生局的工作也可望重新得到許可；周洪表示對此表示「非常感謝及寬慰」。

周洪只是眾多向USCIS請求展延DACA的夢想生之一；CNN獲得的USCIS內部文件顯示，積壓超過四個月的DACA展延申請案約有1萬3000件，儘管USCIS曾向國會表示，多數案件都會在四個月內解決。

除新冠疫情影響作業外，去年最高法院裁定，前總統川普不得終止DACA後，去年12月重新開放新申請後，也積壓了數千件的新申請案至今尚未處理完畢。

這周洪表示，一度無法在美國立足的不是只有他一個人，還有許多DACA申請人，希望拜登政府能為DACA提出永久性的解決方案；權益組織United We Dream公關長索洛德(Bruna Sollod)表示：「他們還要再經歷多少事情，才能讓大家意識到他們對公民權需求孔急？」

聯邦眾議院已經通過、「美國夢與承諾法案」(American Dream and Promise Act)要解決的事項之一，但是此法案在參院可能面臨障礙。

美國公民 醫療保險 疫情

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