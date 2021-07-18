明年期中選舉 參院民主黨募款豐厚 共和黨為靠攏川普爭執

距離2022年期中選舉還有約15個月，但目前的募款狀況，讓參院 民主黨人對於贏得關鍵州的選戰相當樂觀；相較之下儘管拜登政府已執政六個月，但共和黨 仍為與前總統川普 靠攏的程度出現分歧。

拜登政府能否延續施政的關鍵，將是明年能在參院與眾院奪下多少席次。參院民主黨人不只受惠大筆募款，更期望利用多個關鍵搖擺州共和黨議員退休潮，以及初選參選人間的分歧獲得勝利；喬治亞州參議員沃諾克(Raphael Warnock)已募得720萬元，亞利桑納州的凱利(Mark Kelly)也有600萬元。

根據上周的競選資料，參院選舉的總經費可能輕易突破10億元。共和黨南卡羅來納州參議員史考特(Tim Scott)為過去三個月最強吸金機器，募得960萬元。

明年在喬州、亞州以及新罕布夏和內華達等搖擺州，一共有四位民主黨參議員將競選連任，成為共和黨鎖定的目標；不過現階段來看，由於共和黨內部的分裂，尚未出現有力的競爭者。

而川普持續力挺盟友替有意參選者站台，卻可能導致戰略與共和黨策士的盤算衝突。曾在參院選舉獻計的策士康安特(Alex Conant)就說：「唯一勝選的方法，就是推出最棒的候選人。但在川普時代，我們有辦法讓最好的候選人參選嗎？」

不過共和黨目前的態勢仍不明，許多州仍在尋找強有力的競爭者；關鍵的新罕布夏州，州長蘇努努(Chris Sununu)被看好能挑戰哈森(Maggie Hassan)，是黨內積極鼓勵參選的人選。

面對在總統大選中差距不大的搖擺州，川普也亟欲展現影響力；他不僅公開鼓勵前美式足球員沃克(Herschel Walker)於喬州參選，針對部分共和黨人呼籲參選的亞州州長杜西(Doug Ducey)，他則卯足全力批評。他的個人喜好，勢必將影響黨內布局。