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拜登爭取投票權「光說不練」 支持者嘆失望

編譯潘勛／綜合17日電
拜登總統日前在費城全國憲法中心演說，誓言捍衛美國民眾的投票權。(路透)
拜登總統日前在費城全國憲法中心演說，誓言捍衛美國民眾的投票權。(路透)

拜登總統本周在費城對眾所期盼的投票權議題發表演講，形容當前很多共和黨主政州通過州法限制投票權，是「內戰以來我國民主體制的最嚴重考驗」，怒斥這種現象，但不少2020年票投拜登的選民都認為，就捍衛投票權一役，截至目前拜登的表現令他們很失望。

全國公共廣播電台(NPR)17日報導，「非裔選民很重要」(Black Voters Matter)團體共同創辦人布朗(LaTosha Brown)表示，拜登演說雖提出不少要點，但「本人遭逢的挑戰，拜登並沒提。」

布朗指出，拜登演說中把投票權遭遇威脅形容得很危急，國家事實上已為民主體制而開戰，但該如何因應共和黨目前舉動，白宮會不會把所有力量用在保障非裔、少數族裔等公民永遠有投票權，令人生疑。

很多投票權提倡人士指出，他們認為拜登把很多時間及政治資本用在其他事項，比如兩黨合作於基礎建設；總統這段期間致力與兩黨代表密室會商，要求他們支持基建。

民權人士質疑說，拜登很賣力於爭取兩黨支持橋梁、道路等基建，顯然也取得成效，既然如此，為何碰到民主投票，拜登的心血怎就不管用了？

目前「民享法案」(For The People Act)、「路易斯投票權增進法案」(John Lewis Voting Rights Advancement Act)都僵在國會，拜登加緊推動兩案在國會過關，聲稱這是「國家最高要務」。

但不少民主黨、民權人士看來，面對全國共和黨州制定限縮投票權州法，拜登光說不練，令他們大失所望。民權領袖列文(Ezra Levin)表示，感覺上拜登完全瞭解民主體制遭逢的威脅，但戰役似乎想留給別人去打。

此外，愈來愈多民權人士對拜登不肯設法廢掉參院「費力把事拖」(filibuster)議事規矩，漸感不耐；共和黨擅長用這條規矩阻擋民權立法。

「正義民主」(Just Democracy)聯盟發言人史黛芬妮‧斯柏丁(Stephany Spaulding)便表示，拜登不肯解決費力把事拖，非裔、棕裔等選民最後會喪失投票權，民主制度岌岌可危，美國正邁向集權，只怕還會變成拜登的總統政績。

拜登 投票 共和黨

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