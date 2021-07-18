出走捍衛投票權… 德州民主黨人博得版面仍難擋新法

為阻撓德州的投票權法案，德州參議會和眾議會的民主黨籍議員集體出走，圖為德州州議員到華府與國會議員會晤。(Getty Images)

德州 議會部分民主黨 籍議員為反制該州提高投票 門檻的法案而集體出走，試圖阻撓議事；但「華盛頓郵報」報導，這些舉措終非長遠之計，而在聯邦層級，參議院能夠阻止此事的法案也催生困難，讓民主黨人想阻止提高投票門檻的前景堪慮。

部分德州議會民主黨籍議員出走的目的，是讓議會無法達成相關立法程序所須的法定人數；這些民主黨人抵達華府時得到副總統賀錦麗及國會民主黨人歡迎接待，也成功博得媒體版面，將德州的「家務事」上升成全國性的新聞。

然而，現實的狀況是，民主黨在德州終究不是多數，固然他們現在透過出走來癱瘓議事，但是這終非長遠之計，因為他們在德州有自己的家庭，多半有議員以外的工作，而且須對選民交代，因此他們最終還是得返回德州。

儘管出走的議員揚言，在8月7日德州議會特別議期結束前都不會回德州；但德州議會民主黨團主席透納(Chris Turner)表示，出走「無法、也不應該是永遠的」，能夠這樣做的時間是「有限的」。

部分出走華府的民主黨籍德州議會議員15日與同黨籍的聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)會面，因為曼欽是反對提高投票門檻的堅定支持者，而且曾與共和黨議員磋商，成功讓拜登的基礎建設法案擁有兩黨支持的版本。

對於投票門檻問題，雖然曼欽起草「人民法案」(H.R. 1)的替代法案，但是替代法案不但還在研議階段，而且與基建案不同，在此議題上，共和黨人幾無願意合作的跡象；按當前的聯邦參議院格局，需要10名共和黨籍議員支持，法案才不會遭到「費力把事拖」(Filibuster)的封殺。

在當前共和黨在德州有優勢的情況下，當地民主黨人還有最後一招，就是交付選民決定；例如2018年時，在共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)反對下，佛州選民仍以60%以上投票通過，支持重罪犯恢復投票權。

報導說，至少在全國的層級上，目前尚沒有任何真正的進展，哪怕只是個可行的方向都還看不到。