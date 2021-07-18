害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

有關報導傳出在華府的聯邦商務部密設機構，未經授權，多年來暗中調查華裔及中東裔員工。圖為在華府的商務部外觀。(Getty Images)

共和黨聯邦參議員韋克(Roger Wicker，密西西比州)本周最新報告指出，聯邦商務部 內設「調查及威脅管理室」(Investigations and Threat Management Service, ITMS)十多年來未經授權，針對部內華裔及中東裔員工發動調查，有時還走歪路，動用種族歸類(racial profiling)等手段，遂行種族歧視之實；韋克痛斥此舉為無法接受。

●未經授權 偵辦案數千起 拜登喊停

紐約時報報導，參院 接獲20多名吹哨人通報，指ITMS有不法舉動，於是進行為期半年的調查；參院商務委員會共和黨首席成員韋克指出，ITMS成立於布希總統時代，任務為負責部內安全，主要是向商務部長提供安全服務，結果十多年來未經授權，對部內華裔、中東裔員工發動數千起偵辦行動。

報導也指出，拜登就任後，商務部官員對ITMS的偵辦行為起疑，此一作為已暫停，4月展開內部評估；發言人另表示，部內正在研究韋克的報告，「非常認真看待」對ITMS的指控；部內對ITMS的評估幾周內就會提出結論。

●尋找入罪證據 蒙面開鎖入侵辦公室

參院報告指出，ITMS全心全意想破獲中國 在美進行的商業間諜行為，其主管有時會動用極端手段，例如搜尋員工電子郵件信箱，看看有無特定中文詞彙；透過安全情報資料庫，以「族裔姓氏」來做背景查核；某些調查行動中還派出蒙面幹員，戴手套、動用開鎖伎倆，入侵被懷疑對象的辦公室，尋找能入罪的證據。

. 遭到監視與指控的華人水文學家陳霞芬。(Getty Images)

●中國學者被捕 撤銷控罪又不給解釋

ITMS官員曾調查陳霞芬(Sherry Chen)一案；陳霞芬是水文學者，出生於中國，因研究成果而獲獎，後來歸化成為美國人，任職國家氣象局，卻遭ITMS種族歸類入罪，將她逮捕，揚言向她求刑25年，併科罰金100萬元；就在她出庭受審前一周，檢方卻撤消對她一切指控罪名，但毫無解釋。

參院調查報告指出，即便幹員找不到罪證，ITMS主管經常拒絕結案，有時候會令商務部研究員及行政單位員工動彈不得；截至2020年底，還有大約2000案件懸而未決。

●鎖定族裔 歧視性偵蒐華裔、中東裔

韋克聲明表示，「抵禦中國造成的安全威脅是任何政府機構的要務沒錯，但它並沒授權聯邦政府得藐視法律；如此濫權、依種族鎖定目標，令人無法接受，尤其還是執法單位。」

近些年來，ITMS愈來愈在意中國擴大其在美間諜行動，還有利用訪問學人之名，行情報偵蒐之實；參院報告詳述商務部內因恐懼而孳生強勢、未經授權的反間諜行動；但商務部設有許多科學局處室，聘請來自全球的研究員，結果便是即便沒有合理懷疑，也歧視地鎖定並刺探亞裔及中東裔人員，其中很多是華裔，另有些來自伊朗及伊拉克。