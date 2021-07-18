我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

編譯潘勛╱綜合17日電
有關報導傳出在華府的聯邦商務部密設機構，未經授權，多年來暗中調查華裔及中東裔員工。圖為在華府的商務部外觀。(Getty Images)
有關報導傳出在華府的聯邦商務部密設機構，未經授權，多年來暗中調查華裔及中東裔員工。圖為在華府的商務部外觀。(Getty Images)

共和黨聯邦參議員韋克(Roger Wicker，密西西比州)本周最新報告指出，聯邦商務部內設「調查及威脅管理室」(Investigations and Threat Management Service, ITMS)十多年來未經授權，針對部內華裔及中東裔員工發動調查，有時還走歪路，動用種族歸類(racial profiling)等手段，遂行種族歧視之實；韋克痛斥此舉為無法接受。

●未經授權 偵辦案數千起 拜登喊停

紐約時報報導，參院接獲20多名吹哨人通報，指ITMS有不法舉動，於是進行為期半年的調查；參院商務委員會共和黨首席成員韋克指出，ITMS成立於布希總統時代，任務為負責部內安全，主要是向商務部長提供安全服務，結果十多年來未經授權，對部內華裔、中東裔員工發動數千起偵辦行動。

報導也指出，拜登就任後，商務部官員對ITMS的偵辦行為起疑，此一作為已暫停，4月展開內部評估；發言人另表示，部內正在研究韋克的報告，「非常認真看待」對ITMS的指控；部內對ITMS的評估幾周內就會提出結論。

●尋找入罪證據 蒙面開鎖入侵辦公室

參院報告指出，ITMS全心全意想破獲中國在美進行的商業間諜行為，其主管有時會動用極端手段，例如搜尋員工電子郵件信箱，看看有無特定中文詞彙；透過安全情報資料庫，以「族裔姓氏」來做背景查核；某些調查行動中還派出蒙面幹員，戴手套、動用開鎖伎倆，入侵被懷疑對象的辦公室，尋找能入罪的證據。

. 遭到監視與指控的華人水文學家陳霞芬。(Getty Images)
. 遭到監視與指控的華人水文學家陳霞芬。(Getty Images)

●中國學者被捕 撤銷控罪又不給解釋

ITMS官員曾調查陳霞芬(Sherry Chen)一案；陳霞芬是水文學者，出生於中國，因研究成果而獲獎，後來歸化成為美國人，任職國家氣象局，卻遭ITMS種族歸類入罪，將她逮捕，揚言向她求刑25年，併科罰金100萬元；就在她出庭受審前一周，檢方卻撤消對她一切指控罪名，但毫無解釋。

參院調查報告指出，即便幹員找不到罪證，ITMS主管經常拒絕結案，有時候會令商務部研究員及行政單位員工動彈不得；截至2020年底，還有大約2000案件懸而未決。

●鎖定族裔 歧視性偵蒐華裔、中東裔

韋克聲明表示，「抵禦中國造成的安全威脅是任何政府機構的要務沒錯，但它並沒授權聯邦政府得藐視法律；如此濫權、依種族鎖定目標，令人無法接受，尤其還是執法單位。」

近些年來，ITMS愈來愈在意中國擴大其在美間諜行動，還有利用訪問學人之名，行情報偵蒐之實；參院報告詳述商務部內因恐懼而孳生強勢、未經授權的反間諜行動；但商務部設有許多科學局處室，聘請來自全球的研究員，結果便是即便沒有合理懷疑，也歧視地鎖定並刺探亞裔及中東裔人員，其中很多是華裔，另有些來自伊朗及伊拉克。

 

商務部 參院 中國

上一則

暴雨朝東北部遷移 5500萬人周末恐遇洪流威脅

延伸閱讀

「光說不練」爭取投票權 拜登表現讓支持者也失望

「光說不練」爭取投票權 拜登表現讓支持者也失望
拜登控散布假訊息 臉書：白宮找代罪羔羊

拜登控散布假訊息 臉書：白宮找代罪羔羊
扭轉川普政策 CDC允許孤單無證兒童入境

扭轉川普政策 CDC允許孤單無證兒童入境
APEC非正式領袖會議 美中搶當「疫苗盟主」

APEC非正式領袖會議 美中搶當「疫苗盟主」

熱門新聞

大熱中國電影「失孤」主角原型郭剛堂跟失散24年的兒子郭新振擁抱。(美聯社)

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

2021-07-15 12:03
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57
海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

2021-07-12 10:41
維珍銀河公司創辦人布蘭森今天搭乘自家太空船，成為公司首名太空之旅乘客。(美聯社)

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

2021-07-11 14:53
加州洛杉磯郡的東洛杉磯區是全加州接種率偏低地區，Delta變種病毒確診案例也在此地增加中，拉起警鐘。圖為東洛杉磯民眾9日在接受檢測。(Getty Images)

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

2021-07-12 13:18
影星西恩潘在2010年海地地震後，隨即投入慈善事業協助賑災，並聘請索拉吉斯擔任司機兼保鑣。(路透)

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

2021-07-11 09:22

超人氣

更多 >
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口