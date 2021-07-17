德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州民主黨籍眾議員茱莉‧強生（Julie Johnson）13日才在推特貼出與其他黨內議員一起搭機的畫面。（取材自推特@juliejohnsonTX）

德州 50多名民主黨 籍州議員為了阻撓共和黨支持的選舉投票新法案投票，集體搭乘私人包機逃離德州到華府，其中三名已接種完疫苗 者證實感染新冠病毒；由於他們在華府期間四出活動，是否會成為傳播病毒者受到關注。

德州民主黨黨團主席馬丁(Phillip Martin)17日表示，其中一人16日檢測時呈陽性，17日再有另外兩人檢測呈陽性；馬丁以尊重私隱為由拒絕透三人姓名或病情，但說三人均已接種完疫苗。

有照片顯示，50多人乘坐私人包機飛往華盛頓時，在飛機上沒有戴口罩；雖然聯邦的疫情指引，沒要求私人飛機上的乘客必須戴口罩，但他們仍然受到共和黨人及其他人的批評，指未做好防疫措施。

馬丁表示，不知道三人是在何時、何地受感染，但強調任何人登上飛機前都必須接種疫苗。

據悉這50多人在華盛頓活動頻繁，先後與副總統賀錦麗及參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)會面，但目前不知被感染的三名議員是否與賀錦麗會面，馬丁說會翻查參與會面的議員名單，不過已確認三人沒有參與會晤舒默的活動。

德州民主黨眾議員克特納(Chris Turner)在聲明中指出，這提醒人們，新冠病毒仍然伴隨著我們，儘管疫苗提供了保護，但仍須採取必要的預防措施。

三名完成接種的德州民主黨籍州眾議員確定感染新冠病毒，眾議員克特納(發言者)發表聲明說，這提醒人們儘管打了疫苗，但仍須採取必要的防疫措施。圖為克特納本月8日的檔案照。(美聯社)

三人確診的消息也通知了白宮、賀錦麗及舒默的辦公室。

德州眾議會議長、共和黨籍的麥克費蘭(Dade McPhelan)發表聲明說，他與妻子為確診同僚的健康和安全祈禱，同時已和德州衛生服務廳聯繫，尋求有關在接種後仍受感染的訊息。