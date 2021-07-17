美中疫苗戰誰占上風？東南亞國家轉向 這一波靠攏美國

在東南亞一些開發中國家裡，美國與中國的疫苗外交戰情勢起了變化，主要是美國自己國內的接種高峰已過，得以對外供應較多疫苗，扭轉了今年稍早這些國家仰賴中製疫苗的局面。。(路透)

華爾街日報17日報導，在東南亞一些開發中國家裡，美國 與中國的疫苗 外交戰情勢起了變化，主要是美國自己國內的接種高峰已過，得以對外供應較多疫苗，扭轉了今年稍早這些國家仰賴中製疫苗的局面。另外，新一波疫情來得又猛又急，這些東南亞國家對疫苗正好有著迫切需求。

根據15日的統計，印尼當天新增新冠確診病例創下該國新高，達5萬6757例，超越巴西，成為全球單日新增病例最多的國家。印度Delta變種病毒橫掃印尼，政府正力拚疫苗接種速度。彭博資訊指出，東南亞地區也都陷入Delta風暴中，在截至14日的那一周，新冠死亡案例大增39%，居全球之冠，而且預期會繼續攀升。

印尼與馬來西亞近日表示，今年下半年預期可以收到數千萬劑輝瑞 -BNT疫苗。輝瑞表示今年內將會供應印尼5000萬劑疫苗，馬來西亞說已訂購4,600萬劑輝瑞疫苗。菲律賓則已開始接收莫德納和輝瑞疫苗，也預估未來幾個月準備再進口4000萬劑輝瑞，第二批莫德納將到貨25萬劑。

然而，印尼與菲律賓今年上半年疫苗最大數量的供應來自中國的科興生技，馬來西亞則是科興加上輝瑞。華爾街日報說，這幾個國家最近表達對科興疫苗效力的疑慮，轉向西方國家研製的疫苗。

新加坡國立大學政治系教授莊嘉穎說，能拿到莫德納和輝瑞疫苗之後，「情況改變」，美國和美國盟友贏回些許好感，之前此區部分政治領袖不滿美歐只顧先讓自己的國民接種疫苗。不過東南亞國家領導人也不會立刻就傾向美國，彼此關係真正修好需要時間。

西方國家供應到東南亞的疫苗主要由美國捐贈，除了台灣已經收到250萬劑莫德納疫苗之外，美國上周捐給印尼300萬劑莫德納，最近幾周對馬來西亞、巴基斯坦、尼泊爾也有類似捐助。美國上月宣布，明年中前將購入5億劑輝瑞疫苗捐給較貧窮國家，其中2億劑今年內會送出。